حضور 800 ناشر داخلی و خارجی در نمایشگاه کتاب خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد یوسف امینی ظهر امروز در نشست خبری هفته کتاب در استان افزود: دهمین نمایشگاه کتاب از 23 آبان ماه به مدت یک هفته در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.

وی فضای این نمایشگاه را بالغ بر هشت هزار مترمربع دانست و افزود: در این نمایشگاه بیش از 800 ناشر داخلی و خارجی حضور دارند.

امینی تصریح کرد: این نمایشگاه با حضور استاندار خراسان رضوی و مدیران استان و سایر علاقمندان به کتاب در 23 آبان ماه افتتاح می شود.

وی در ادامه افزود: همزمان با دهمین نمایشگاه کتاب، پنجمین انتخاب کتاب سال خراسان رضوی نیز در مشهد برگزار می شود.

وی تاکید کرد: تقدیر و ارج نهادن به تلاش های ارزشمند مولفین برتر، تشویق چهره های جدید برای نوشتن کتاب و در نهایت توسعه و رونق فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و معرفی کتاب ارزشمند به جامعه مهمترین اهداف انتخاب کتاب سال استان خراسان رضوی است.

امینی تاکید کرد: در آئین نامه برگزاری این مراسم مواردی از جمله اینکه ناشر کتاب خراسانی باشد، نویسنده خراسانی باشد ویا موضوع در خصوص خراسان باشد در انتخاب کتاب سال مورد توجه است.

وی یادآور شد: کتاب سال استان خراسان رضوی در 10 موضوع دین، ادبیات و هنر، کلیات و علوم اجتماعی، علوم تربیتی، ریاضی و علوم پایه همچنین فنی و مهندسی، پزشکی و بهداشت، ترجمه و خراسان شناسی است.

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد خراسان رضوی گفت : هر سال یک موضوع ویژه تقدیر می شود به طوری که این موضوع در سال گذشته مربوط به دفاع مقدس بود و امسال عفاف و حجاب مد نظر است که مورد تشویق و تقدیر قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص انتشار کتاب در شش ماه اول سال گفت: طی این مدت بالغ بر 743 عنوان کتاب مجوز انتشار در استان را اخذ کرده اند که در مقایسه با سال گذشته از هشت درصد رشد برخوردار بوده است.

وی در ادامه افزود: گروه علوم کاربردی با 165عنوان کتاب و ادبیات با 163 عنوان همچنین موضوع دین با 158 عنوان رتبه های اول تا سوم را در حوزه انتشار به خود اخصاص داده اند.

امینی تاکید کرد: کودک و نوجوان، علوم اجتماعی، زبان انگلیسی، تاریخ و جغرافیا، علوم طبیعی و فلسفه و روانشناسی رده های بعدی در حوزه انتشار هستند.