برگزاری اولین نشست تخصصی آسیب شناسی مسائل زنان استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، استاندار استان مرکزی ظهر امروز در این نشست با اشاره به اینکه زنان نیمی از پیکره اجتماعی و محور سلامت خانواده هستند گفت: باید مباحث مروبط به زنان به صورت کارشناسی و با تدبیر و برنامه دنبال شود و مشکلات، چالشهای و همچنین توانمندیهای و فرصتهای پیش روی این قشر به صورت عقلانی و با مشارکت خود زنان پیگیری شود.

علی اکبر شعبانی فرد مهمترین وظیفه تشکیلات زنان را شناخت، دسته بندی نیازها و مطالبات زنان در هر بخش، تعریف راهکارهای علمی با پیگیری از مجاری رسمی مجلس و دولت دانست.

وی تصریح کرد: ترمیم جراحات اجتماعی از تهاجم فرهنگی و آسیبهای زنان و جوانان با فراهم آوردی ابزار فرهنگی و آموزشی موثر، توانمند سازی و حمایت برنامه محور از زنان و دختران در معرض آسیب امکان پذیر است.

شعبانی فرد گفت: ترمیم آسیبهای جنگ فرهنگی تنها با راهبری صحیح فرهنگی و هدفگذاری اولویتها در میدان عمل جبران می شود.

وی افزود: تقویت بسترهای کارآفرینی زنان، توجه به حرفه آموزی و مهارت های اجتماعی، گسترش محیط های نشاط فکری، جسمی، دینی و حمایت موثر از زنان بدسرپرست و بی سرپرست از جمله مسایلی است که دفتر امور زنان باید به صورت جدی برای آن برنامه ریزی کند.

وجود ضعفهای قانونی و حقوقی، موازی کاری و شعار زدگی برنامه های زنان، آسیبهای خانواده و دختران جوان در امور فرهنگی و اجتماعی، چالشهای پیش روی زنان روستایی، زندانی، تشکلهای غیردولتی، تولید کنندگان زن روستایی و زنان شاغل و خانه دار استان مرکزی از مسایلی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.