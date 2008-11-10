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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۱۹

آغاز واگذاری مرحله ششم سیم کارتهای همراه اول

سیم کارت های دائمی 288 هزار تومانی ، اعتباری و دائمی طرح جدید ( 150 هزارتومانی ) کلیه استان های کشور که دارای ظرفیت واگذاری می باشند آماده توزیع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: کلیه سیم کارتهای دائمی 288 هزارتومانی ثبت نام حضوری منتهی به 1/8/87 و اینترنتی منتهی به 3/8/87 ، سیم کارتهای دائمی 150 هزار تومانی ثبت نام حضوری و اینترنتی منتهی به 2/8/87 و اعتباری ثبت نام  حضوری منتهی به 1/8/87 و اینترنتی منتهی به 3/8/87 آماده توزیع می باشد.

متقاضیان استان تهران می توانند از روز دوشنبه مورخ 21/8/87 با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ( اصل کارت ملی وتصویر صفحه نخست شناسنامه ) برای دریافت سیم کارت به دفتر منتخب ثبت نام خود مراجعه نمایند.

زمان و نحوه توزیع سیم کارت در سیار استانهای کشور در هر استان توسط شرکت مخابرات متبوع اعلام می شود.

کد مطلب 780653

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