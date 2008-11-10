دو تن مواد مخدر در کرج کشف شد

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این مقدار مواد مخدر شامل چهار کیلو و 400 کیلوگرم هروئین، دو تن و 412 کیلوگرم تریاک، 157 کیلوگرم حشیش، 71 کیلوگرم کراک است. که در قالب چهار هزار و 694 فقره پرونده بود.

وی افزود: قاچاقچیان مواد مکشوفه مذکور در قالب چهار هزار و 694 فقره پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

این مسئول خاطرنشان کرد: طی این مدت پنج هزار و 897 نفر از افرادی که در باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر نقش داشتند، دستگیر شدند.

اصلانی بیان داشت: در این راستا پنج قبضه سلاح از سه باند، 12 دستگاه موتور سیکلت و 59 دستگاه خودرو حمل و جاسازی مواد مخدر توقیف شد.

وی یادآور شد: در بخش مقابله با عرضه مواد مخدر چهار ماموریت مقابله با حمل و نقل ترانزیت، نظارت بر ورودی و خروجی شهرستان به منظور وارد نشدن محموله های مواد مخدر به شهرستاتن در قالب تیمهای ثابت و سیار از دیگر اقدامات فرماندهی انتظامی کرج است.

اصلانی متذکر شد: همچنین فرمانده انتظامی کرج در بخشهای خروج محموله های پستی، ایستگاه های راه آهن، ترمینال مسافر بری، شرکتهای باربری، فرودگاه پیام و نظارت بر حمل وسایل حجاج نظارت کافی را دارد.

این مسئول اعلام کرد: یکی دیگر از اقدامات ما راه اندازی دوایر مبارزه با مواد مخدر در کلانتریها است که هم اکنون در 25 کلانتری شهرستان کرج این بخش دایر شده است.