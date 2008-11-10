  1. استانها
  2. تهران
۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۴۰

دو تن مواد مخدر در کرج کشف شد

دو تن مواد مخدر در کرج کشف شد

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی کرج از کشف دو تن و 659 کیلوگرم انواع مواد مخدر طی هفت ماهه سال جاری خبر داد.

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این مقدار مواد مخدر شامل چهار کیلو و 400 کیلوگرم هروئین، دو تن و 412 کیلوگرم تریاک، 157 کیلوگرم حشیش، 71 کیلوگرم کراک است. که در قالب چهار هزار و 694 فقره پرونده بود.

وی افزود: قاچاقچیان مواد مکشوفه مذکور در قالب چهار هزار و 694 فقره پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

این مسئول خاطرنشان کرد: طی این مدت پنج هزار و 897 نفر از افرادی که در باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر نقش داشتند، دستگیر شدند.

اصلانی بیان داشت: در این راستا پنج قبضه سلاح از سه باند، 12 دستگاه موتور سیکلت و 59 دستگاه خودرو حمل و جاسازی مواد مخدر توقیف شد.

وی یادآور شد: در بخش مقابله با عرضه مواد مخدر چهار ماموریت مقابله با حمل و نقل ترانزیت، نظارت بر ورودی و خروجی شهرستان به منظور وارد نشدن محموله های مواد مخدر به شهرستاتن در قالب تیمهای ثابت و سیار از دیگر اقدامات فرماندهی انتظامی کرج است.

اصلانی متذکر شد: همچنین فرمانده انتظامی کرج در بخشهای خروج محموله های پستی، ایستگاه های راه آهن، ترمینال مسافر بری، شرکتهای باربری، فرودگاه پیام و نظارت بر حمل وسایل حجاج نظارت کافی را دارد.

این مسئول اعلام کرد: یکی دیگر از اقدامات ما راه اندازی دوایر مبارزه با مواد مخدر در کلانتریها است که هم اکنون در 25 کلانتری شهرستان کرج این بخش دایر شده است.

کد مطلب 780659

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها