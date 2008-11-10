اجرای طرح تحول اقتصادی در ایران اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر درتبریز احمد علیرضا بیگی ظهر امروز در همایش تحولات اقتصادی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در30 سال گذشته تحولات بسیار و فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته و از این پس آزمایش های سخت و نفس گیر با موفقیت عبور کرده و در این مقطع آماده است تحولات عظیمی را شاهد باشد.

وی افزود: دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای و دانش علوم جدید از جمله نانوتکنولوژی حکایت از رشد ایران علیرغم اعمال تحریم ها دارد.

بیگی با اظهار تاسف از توزیع ناعادلانه یارانه ها در بین اقشار مختلف مردم تصریح کرد: در حالی بیش از 90 میلیارد دلار از درآمدهای کشور صرف یارانه ها می شود که بیشترین بهره مندی از آن توسط سه دهک بالای جامعه است.

وی اضافه کرد: اعطای این میزان یارانه،‌ کمترین تاثیر را در ارتقای قدرت خرید مردم داشته و وضعیت اقشار مستضعف به صورت ملموس بهبود نیافته است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح که برنامه محوری شخص رئیس جمهور محسوب می شود برقراری عدالت و توجه بیش از گذشته به بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم درآمد است.

وی با یادآوری تاکیدات رهبری و نیز نمایندگان مجلس مبنی بر پرهیز از شتاب زدگی در اجرای برنامه ها توسط دولت،‌ اظهار داشت: متاسفانه به واسطه عدم رعایت همین اصل و نیز فراهم نبودن زیرساخت های لازم، ‌اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اولین گام اجرای طرح تحول اقتصادی نتیجه ای نداد و با مقاومت هایی روبرو شد.