چهارمین دوره طرح غربالگری سرطانهای شایع زنان 14 آذرماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاینه و تشخیص به موقع، آموزش و مشاوره درباره این دو سرطان شایع از اهداف این طرح است که با همکاری انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

این طرح آموزشی که همه بانوان 20 تا 65 ساله می توانند در آن شرکت کنند در تاریخ 14 آذرماه 87 در مرکز پزشکی خاص برگزار می شود.



در دور چهارم طرح آموزشی پیشگیری از سرطان پستان و دهانه رحم به کلیه بانوان شرکت کننده خدماتی چون تشکیل پرونده، ویزیت عمومی، بررسی تاریخچه مامایی، معاینه متخصصان به همراه انجام تست پاپ اسمیر، سونوگرافی و ماموگرافی ( در صورت لزوم ) و آموزش علمی در مورد این دو سرطان ارائه خواهد شد.