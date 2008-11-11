به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم اواخر مهرماه وارد مرحله پیشتولید شد و پس از انتخاب بازیگران تولید آن از اول آذرماه آغاز میشود. تصویربرداری "در آغاز یک روز" در تهران و شمال انجام خواهد شد و فیلم در تهران کلید میخورد.
"در آغاز یک روز" به تهیهکنندگی پژمان لشگریپور دومین همکاری سیدی و توکلی پس از فیلم سینمایی "پابرهنه در بهشت" است. فیلم داستان استادی را روایت میکند که شخصیتی برجسته است و ماجرایی موجب میشود زندگی شخصی او نیز مطرح شود.
توکلی فیلمنامه "در آغاز یک روز" را پارسال نوشته و به مرکز سیمافیلم ارائه کرده بود که فیلمنامه از سوی آنان مورد تایید قرار گرفته است.
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