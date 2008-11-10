پرهیز از خام فروشی محصولات پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری امروز در مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در تهران اظهار داشت: یکی از عوامل مهم در توسعه صنایع پتروشیمی کشورها دسترسی مستمر و اقتصادی به منابع انرژی و بویژه گاز طبیعی به عنوان خوراک و سوخت است.
وی افزود: این دو عامل سهم قابل ملاحظه ای از سبد عوامل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به خود اختصاص داده اند.
وزیر نفت افزود: توسعه صنعت پتروشیمی و ایجاد پتانسیل تولید انواع محصولات پتروشیمیائی با ارزش افزوده بالا و صدور اینگونه محصولات به بازارهای بین المللی عامل بسیار مهمی در راستای کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از سیاست "صادرات تک محصولی منابع هیدروکربوری - نفت و گاز" بشمار میرود.
وی تصریح کرد: تداوم فعالیتهای مؤثر و کارآمد در این صنعت ، میتواند ضمن ایجاد تنوع در "سبد دارائیهای فیزیکی و مالی شرکت ملی نفت ایران و بطور کلی اقتصاد کلان کشور"، تضمین کننده حرکتهای توسعهای کشور در بلند مدت باشد.
وزیر نفت گفت: بر اساس سند چشم انداز بلند مدت صنعت نفت و گاز ایران در افق 1404، "حصول به جایگاه اولین تولید کننده محصولات پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزشی" بعنوان یکی از رسالتهای مهم صنعت پتروشیمی نامبرده شده است و وزارت نفت تلاش می نماید تا از طریق ایجاد امکانات زیر ساختی، فنی، مالی و قانونی زمینه ساز تحقق این رسالت مهم گردد.
وی برنامهها و سیاستهای بلندمدت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راستای حصول به این رسالت را تحقق 20 میلیارد دلار سالیانه تولید مواد پتروشیمی، استفاده از برشهای گاز طبیعی به عنوان خوراک اولیه، تصحیح و تقویت زنجیره تولید از بالا دستی تا پائین دستی، ایجاد ظرفیتهای جدید تولید، نگرش بنگاه داری اقتصادی و اصلاح ساختار به منظور رقابت بینالمللی، حداکثر سازی ارزش افزوده تولیدات، سرمایهگذاری های مشترک با سایر شرکتها و یا کشورها، تأثیر گذاری بر مدیریت بازار منطقه، جذب سرمایه و تأمین منابع مالی، ایجاد زیرساختهای لازم و حمایت از بخش خصوصی و تقویت آن عنوان کرد.
وی لازمه تحقق هر یک از برنامه های فوق را ایجاد تعاملات هر چه بیشتر به متخصصان و صاحبنظران علمی، فنی و مالی بینالمللی دانست و افزود: برهمین اساس، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران از هرگونه تلاش شرکتها و سازمانهای بینالمللی که تمایل به همکاری با این شرکت را داشته باشند، استقبال نموده و تلاش مینماید تا از طریق ایجاد مشوقهای قانونی مناسب رابطه نزدیکتر و مؤثرتری را فی ما بین شرکتهای داخلی و خارجی فعال در این صنعت ایجاد کند.
نوذری خاطرنشان کرد: افزایش اشتغال، مشارکت و تلاش بخش خصوصی از جنبههای فنی و سرمایهگذاری، ارتقاء توان مهندسی و ساخت تجهیزات در داخل از طریق تعاملات مؤثر متخصصان داخلی و خارجی، افزایش تجربه متخصصان داخلی با بهرهگیری از فرصتهای ناشی از فعالیتهای مشترک در این بخش و در نهایت بهبود جایگاه ایران در بازار محصولات پتروشیمی را از جمله تأثیرات مهم این تعاملات دو طرفه خواهد بود.
وی ادامه داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تولید مواد پلیمری را از سال 1356 با تولید 35 هزار تن PVC در پتروشیمی آبادان آغاز نمود. در حال حاضر و پس از گذشت تقریباً 30 سال، ظرفیت تولید مواد پلیمری به بیش از 1/5 میلیون تن در سال رسیده و براساس برنامه ریزی های انجام شده و با راهاندازی طرحهای پتروشیمی همجوار خط لوله اتیلن غرب، این ظرفیت تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه(سال 1393) به 10 میلیون تن خواهد رسید.
وزیر نفت تصریح کرد: یکی از عوامل مهم در توسعه صنایع پتروشیمی کشورها، دسترسی مستمر و اقتصادی به منابع انرژی و بویژه گاز طبیعی (بعنوان خوراک و سوخت) و نیز تکنولوژی میباشد، زیرا این دو عامل تولید سهم قابل ملاحظه ای از سبد عوامل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی را بخود اختصاص دادهاند.
وی معتقد است جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن قریب 16 درصد از ذخایر اثبات شده گاز جهان از پتانسیل بسیار بالائی جهت توسعه این صنعت استراتژیک برخوردار میباشد. بنابراین، وزارت نفت به عنوان متولی تولید و برنامهریزی منابع نفت و گاز کشور تلاش گستردهای را جهت حمایت مستمر و بلندمدت از توسعه این صنعت مدنظر قرار داده است.
وزیر نفت عنوان کرد: در این راستا، بخش قابل ملاحظهای از تولید گاز کشور در برنامههای توسعهای بلندمدت به این بخش اختصاص خواهد یافت و اعمال این سیاست میتواند ضمن تأثیر بر متنوع سازی سبد دارائیهای کشور، فرصتهای سرمایهگذاری و شغلی بسیار مناسبی را در کشور بوجود آورد.
وی گفت: در جهان امروز، گاز طبیعی و مشتقات آن به عنوان خوراک منتخب صنایع پتروشیمی از جایگاه ویژهای برخوردار است بطوریکه استفاده از خوراک گازی در مقایسه با خوراک مایع، باعث میشود ارزش افزوده مواد پایه برای تولید محصولات پلیمری از 45 به 87 درصد افزایش یابد که مزیت بسیار ارزشمندی برای صنعت پتروشیمی ایران نسبت به سایر تولیدکنندگان محصولات پلیمری در جهان و منطقه خاورمیانه میباشد.
نوذری افزود: بر اساس اطلاعات موجود تاکنون قریب یک میلیون فرصت شغلی در زنجیره محصولات میاندستی و پائین دستی پتروشیمی فراهم شده است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جهت حمایت از صنایع مکمل و پائیندستی، اقدام به انعقاد قراردادهای بلند مدت تأمین خوراک، کمک و تشویق سرمایهگذاران، رایزنی با وزارتخانههای صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، کشاورزی و بازرگانی، جهت فضاسازی برای تحرک شرکتهای پائین دستی پتروشیمی، صنایع پلیمری و تهیه و تدوین فرصتهای کسب و کار تجاری نموده است.
وی تصریح کرد: این شرکت موظف است، همگام با سیاستهای دولت، ضمن حمایت از صنایع کوچک و متوسط و ایجاد زمینه رشد و توسعه متوازن تمام مناطق کشور، حرکتی عظیمتر و گستردهتر را جهت ساختارسازی آغاز نماید.
وزیر نفت اظهارداشت: صنایع پلیمری کشور، چه در بالا دست و چه در پائین دست، باید ارتباطات راهبردی و بلند مدتی را با بازارهای موجود کشور همچون صنعت خودرو، صنایع بستهبندی، مواد غذایی و کشاورزی ایجاد کنند و بازارهای هدف جدید به ویژه کشورهای همسایه را به طور ویژه مدنظر قرار دهند.
وی گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز باید این نکته را مد نظر قرار دهدکه بازار پلیمرهای فعلی، در داخل کشور تقریباً اشباع شده است. این شرکت باید ضمن بومی سازی فناوری فعلی تولید مواد اولیه پلیمری و ایجاد شرایط انتقال و تولید این فناوری، با نگاه ویژه به "پرهیز از خام فروشی و صدور کالاهای با ارزش افزوده بالاتر" به سمت تکمیل زنجیره ارزش محصولات پلیمری گام بر دارد و با تولید پلیمرهای جدید و تنوع بخشی به این محصولات، به ویژه در بخش پلیمرهای ویژه، فضایی جدید را برای شکلگیری صنایع مکمل جدید و با ارزش افزوده بالاتر، فراهم آورد.
نوذری در پایان تاکید کرد وزارت نفت نیز با حداکثر توان، تلاش خواهد کرد زمینه هدایت سرمایهگذاران داخلی و خارجی به سوی صنایع مکمل و پائین دستی پتروشیمی را فراهم کند.
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