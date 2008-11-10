دو آلبوم "پیروزان" و "ماهان" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، 8 قطعه از قطعات آلبوم اول در دستگاه چهارگاه و 10 قطعه دیگر در آواز ابوعطا است .

"پیش درآمد" ساخته مجید کیانی ،"تکنوازی سنتور"،"ضرب زابل" اثر علی اصغربهاری ، "تکنوازی سه تار"،"تصنیف ای آیتی" ساخته سالار معزز(براساس اجرای عبدالله خان دوامی )،"تکنوازی تار"،"تکنوازی کمانچه"و"تصنیف بتابتا،رنگ شهر آشوب" اثر سلطان خانم (براساس اجرای رضا قلی خان تجریشی) از جمله قطعات آلبوم پیروزان است.

درآلبوم دوم گروه موسیقی سپهر(ماهان)که در آواز ابوعطا منتشر شده است پیش درآمد" ساخته سعید هرمزی،"تکنوازی نی"، "تصنیف ترک چشمش" اثر عارف قزوینی،"تکنوازی عود"،"تصنیف الا ساقیا"ساخته علی اکبرشیدا، "تکنوازی سنتور"(بر اساس اجرای رضا قلی خان تجریشی)، "تصنیف مطرب مجلس" ساخته رضا محجوبی و رنگ درویش آمده است.

لازم به ذکر است فرید خردمند نوازنده "سه تار و تمبک"،بهاره فیاضی "تار"،احمد رضاخواه "سنتور"،بهنام معیریان "عود"،آساره شکارچی "کمانچه " و سید احسان عابدی "نی" از جمله نوازنده های گروه موسیقی سپهر هستند.