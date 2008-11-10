  1. استانها
  2. اردبیل
۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۳۵

با افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی؛

دو درصد برق کشور در اردبیل تولید می‌شود

دو درصد برق کشور در اردبیل تولید می‌شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل گفت: با افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل دو درصد برق کشور در این استان تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل حبیب حاجی‌زاده در حاشیه مراسم افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این در حالیست که مصرف کلی استان در تمامی بخشهای صنعتی، عمومی و خانگی هشت دهم درصد کشوری است.

وی افزود: با سرمایه‌گذاری صورت گرفته در آینده ای نزدیک این استان توان تولید یک هزار و 50 مگاوات برق را خواهد داشت که بیش از سه درصد تولید کل کشور می شود.

مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل ابراز داشت: با بهره برداری از این طرح ضمن تثبیت ولتاژ برق در منطقه، انرژی مورد نیاز صنایع و مصارف دیگر استان ازمنبع مطمئن تری تامین خواهد شد.

وی مهمترین هدف اجرای این طرح بزرگ را افزایش ظرفیت تولید برق کشور برشمرد و عنوان کرد: پاسخگویی به نیازهای روزافزون ناشی از گسترش صنایع بزرگ، مصارف عمومی و خانگی از دیگر اهداف اجرایی این طرح است.

حاجی‌زاده خاطر نشان کرد: این نیروگاه 630 مگاواتی در سال 85 کلنگ‌زنی و با اعتباری بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد ریال در کمتر از دو سال با تلاش متخصصان ایرانی افتتاح شده است.

وی در پایان یادآور شد: برای سوخت مصرفی واحد اول این نیروگاه از گاز استفاده می شود و سوخت واحدهای بقیه آن به شکل سیکل ترکیبی خواهد بود.

کد مطلب 780699

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها