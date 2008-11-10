به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل حبیب حاجی‌زاده در حاشیه مراسم افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این در حالیست که مصرف کلی استان در تمامی بخشهای صنعتی، عمومی و خانگی هشت دهم درصد کشوری است.

وی افزود: با سرمایه‌گذاری صورت گرفته در آینده ای نزدیک این استان توان تولید یک هزار و 50 مگاوات برق را خواهد داشت که بیش از سه درصد تولید کل کشور می شود.

مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل ابراز داشت: با بهره برداری از این طرح ضمن تثبیت ولتاژ برق در منطقه، انرژی مورد نیاز صنایع و مصارف دیگر استان ازمنبع مطمئن تری تامین خواهد شد.

وی مهمترین هدف اجرای این طرح بزرگ را افزایش ظرفیت تولید برق کشور برشمرد و عنوان کرد: پاسخگویی به نیازهای روزافزون ناشی از گسترش صنایع بزرگ، مصارف عمومی و خانگی از دیگر اهداف اجرایی این طرح است.

حاجی‌زاده خاطر نشان کرد: این نیروگاه 630 مگاواتی در سال 85 کلنگ‌زنی و با اعتباری بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد ریال در کمتر از دو سال با تلاش متخصصان ایرانی افتتاح شده است.

وی در پایان یادآور شد: برای سوخت مصرفی واحد اول این نیروگاه از گاز استفاده می شود و سوخت واحدهای بقیه آن به شکل سیکل ترکیبی خواهد بود.