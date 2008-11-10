به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلمنامه را کریس جرولمو ("میسی سیپی می‌سوزد") می‌نویسد و داستان آن واقعی و درباره مارک پاتنام مامور پلیس فدرال است که پس از دوستی با یک جاسوس به قتل متهم می‌شود و این مسئله تهدیدی برای موقعیت کاری و زندگی او با همسرش است.

فیلمبرداری "تردیدناپذیر" پاییز 2009 آغاز می‌شود. نویس به زودی فیلمبرداری پروژه "ادوین ای. سالت" را با بازی آنجلینا جولی آغاز می‌کند. او که متولد 1950 استرالیا است، از اواخر دهه 1970 کار فیلمسازی را آغاز کرد و در 1989 با تریلر "آرامش کامل" با بازی سام نیل، نیکول کیدمن و بیلی زین به شهرت رسید.

"بازی‌های میهن‌پرستانه"، "اسلیور"، "خطر آشکار و حاضر"، "سینت"، "جمع‌کننده استخوان"، "حصار ضدخرگوش" و "آمریکایی آرام" از دیگر ساخته‌های نویس است که "آتش گشودن" فیلم قبلی او سال 2006 نمایش داده شد.