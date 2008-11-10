همایش استانی طرح تحول اقتصادی در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان در این مراسم اظهار داشت: این همایش یک روزه در راستای تببین سیاست های اجرای طرح تحول اقتصادی و اطلاع رسانی هر چه بهتر به مدیران ادارات و سازمان های دولتی برگزار می شود.

کیومرث امیری ادامه داد: با توجه به اینکه در اجرای طرح تحول اقتصادی، همه جامعه درگیر خواهند بود بنابراین باید نسبت به اطلاع رسانی شفاف در خصوص برنامه های این طرح اقدامات اساسی صورت پذیرد که یکی از اهداف اصلی برگزاری این همایش توجه به این مهم است.

وی سپس به وضعیت اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه در طول 60 سال گذشته همواره اقتصاد کشور بیمار بوده و در این مدت راه حل اساسی برای رفع این مشکلات اندیشیده نشده و همواره این معضلات با درمان های مقطعی و کوتاه سپری شده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی کردستان عنوان کرد: امروز کار به جایی رسیده که باید این اقتصاد بیمار به صورت کلی و اساسی مورد جراحی قرار گیرد که اجرای طرح تحول اقتصادی در همین راستا اجرا می شود.

امیری افزود: اجرای این طرح عظیم هم اکنون مورد حمایت تمامی گروه ها و جناح های سیاسی و صاحب نظران حوزه اقتصاد به شمار می رود که تفاوت در نحوه اجرای آن و چگونگی پرداختن به این موضوع مورد اختلاف است که این مهم هم با برگزاری جلسات رفع می شود.

وی گفت: در حال حاضر به دلیل اتخاذ سیاست های نادرست در حوزه اقتصاد کشور فاصله دهک های ده گانه جامعه بسیار زیاد بوده و به دلیل نبود ساز و کار های مناسب اکثر یارانه های پرداختی از سوی دولت نیز به قشر اندکی از جامعه تعلق می گیرد.

در این همایش یک روزه که به همت اداره کل امور اقتصادی و دارایی و با حضور مدیران کل ادارات استان برگزار شد، جمعی از اساتید دانشگاه های استان نیز حضور داشته و به بیان راهکارها و چگونگی اجرای طرح تحول اقتصادی پرداختند.