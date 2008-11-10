حال عمومی "نیکو خردمند" خوب است

مریم حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر خانم خردمند در بخش سی سی یو تحت نظر است و دارو مصرف می کند.

وی ادامه داد: البته این هنرمند هنوز هم گاهی گرفتار درد قلب و تنگی نفس می شود که امیدواریم به لطف خداوند و تلاش پزشکان و پرستاران مربوطه این مشکل نیز حل شود.

این پرستار بخش پست سی سی یو بیمارستان قائم افزود: از زمان بستری ایشان در بیمارستان در زمان شیفتهای من شاهد حضور هنرمندی به عنوان ملاقات کننده خانم خردمند نبوده ام.

نیکو خردمند اواخر مهرماه به علت مشکل قلبی در بیمارستان قائم کرج بستری شد.