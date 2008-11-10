به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو در ایران اعلام کرد مسابقه نقاشی برای گروه سنی 7 تا 11 سال و مسابقه مقاله‌نویسی برای نوجوانان 12 تا 15 سال برگزار می‌شود.

موضوع مسابقه نقاشی:

حفظ و نگهداری محیط زیست، پیام من به دنیا، صلح و دوستی، میراث کشورم، مدرسه دلخواه من و بزرگان کشور من.

موضوع مسابقه مقاله‌نویسی:

یونسکو از نظر من، میراث فرهنگی کشورم، اثرات گرم شدن کره زمین، مدرسه مطلوب من، دنیای دلخواه من، گفتگو با جوانان خارج مرز کشورم و بهترین روز مدرسه برای من.

نحوه شرکت در مسابقه:

شرکت‌کنندگان در مسابقه نقاشی می‌توانند اثر خود را به صورت آبرنگ، رنگ و روغن، مداد رنگی، پاستل، کلاژ و یا ... تهیه کنند. نقاشی‌ها نباید از 35×50 سانتی‌متر بزرگتر باشد و باید بدون قاب فرستاده شود. مقاله‌ها باید حداکثر در دو صفحه A4 تهیه شود. از هر شرکت‌کننده فقط یک نقاشی یا مقاله پذیرفته می‌شود که قبلاً در مسابقه یا نمایشگاهی ارائه نشده باشد.

داوطلبان باید مشخصات کامل خود را بر روی کاغذی جداگانه نوشته و همراه با اثر به روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو واقع در ایران به نشانی تهران، بلوار میرداماد، روبروی مسجد الغدیر، خیابان شهید حصاری (رازان جنوبی)، کوچه یکم، پلاک 17 ارسال کنند.

آخرین مهلت برای دریافت آثار 20 آذرماه 87 است و به آثاری که پس از تاریخ فوق دریافت شوند ترتیب اثر داده نمی‌شود. به نفرات اول تا پنجم در زمینه نقاشی و مقاله‌نویسی جوایزی از طرف کمیسیون اهدا و از آنان در مراسم شصتمین سالگرد تأسیس کمیسیون (4 دی‌ماه 87) تقدیر می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات مسابقه به نشانی اینترنتی www.irunesco.org یا روابط عمومی کمیسیون مراجعه کرده و یا با شماره 22261399 تماس بگیرند.