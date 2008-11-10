حمایت از شبه نظامیان در پاکستان برای مبارزه با طالبان خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز، مقامات آمریکایی و رهبران با نفوذ قبایل پاکستانی بر این باورند که حمایت اسلام آباد از شبه نظامیان محلی در امر مبارزه با القاعده و طالبان می تواند تبعاتی چون افزایش حملات به نیروهای پاکستانی و آمریکایی و یا حتی آغاز جنگ داخلی در پاکستان را به همراه داشته باشد.

واشنگتن تایمز در ادامه می نویسد : این شبه نظامیان محلی که به آنها در پاکستان "لشگر" اطلاق می شود از قبایل پشتویی تشکیل شده اند که نسبت به حضور گروه های شبه نظامی در نقاط مرزی و استفاده از این نقاط برای حمله به افغانستان و حتی خود پاکستان معترض هستند. و مقامات پاکستانی تلاش کرده اند تا با جلب همکاری این لشگرها بهشت امنی که توسط طالبان و القاعده در نقاط مرزی ایجاد شده را از بین ببرند.

به نوشته این روزنامه، هر چند ممکن است این همکاری در کوتاه مدت نتایج مثبتی را در بر داشته باشد اما در بلند مدت می تواند موجب به راه افتادن دشمنی های خونین و یا تشکیل ارتش های خصوصی آنهم با حمایت دولت پاکستان شود.

استراتژی موجود درباره لشگرها با طرح "شوراهای بیداری" در عراق برابر است. در آن طرح آمریکا از گروه های سنی عراقی حمایت کرد تا با تشکیل گروه هایی، امر مبارزه با القاعده در عراق را جدی تر از قبل دنبال کند اما در پاکستان قضییه فرق می کند زیرا برخی از رهبران طالبان در این کشور روابط نزدیکی با رهبران قبایل داشته و به راحتی در مناطق قبیله نشین رفت و آمد می کنند.

این در حالی است که دولت "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان از زمان روی کار آمدن سیاست جدیدی را در قبال طالبان در پیش گرفته و در مرحله اول طرح مذاکره را در دستور کار قرار داد اما با شکست این طرح و افزایش اقدامات تروریستی از قبیل بمب گذاری در داخل پاکستان، دولت در اندیشه برخورد جدی تر با طالبان و استفاده از قبایل برای مقابله با این گروه شبه نظامی بر آمد.

لازم به ذکر است که خبر همکاری اسلام آباد با شبه نظامیان محلی برای مقابله با طالبان اولین بار در شهریور ماه علنی شد.