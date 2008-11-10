شاخص بورس امروز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل قیمت در پایان معاملات روی عدد 10 هزار و 25 متوقف شد که نسبت به آخرین روز ‏معاملاتی قبل از آن 98/72 واحد کاهش داشت. شاخص بازار اول با 89/68 واحد کاهش به هشت هزار و 462 واحد رسید. شاخص بازار دوم هم با 59/43 واحد کاهش در پایان معاملات روی عدد 12 هزار و 847 واحد متوقف شد. شاخص ‏صنعت هم با 2/53 واحد کاهش عدد هفت هزار و 829 را تجربه کرد‏‎.

امروز ایران ترانسفو با دو میلیون و 212 هزار سهم بیشترین متقاضیان خرید را به خود اختصاص داد. همچنین لعاب ایران با یک میلیون و 546 هزار سهم، سایپا با سه میلیون و 441 هزار سهم، کنتورسازی ایران با 996 هزار سهم، آلومتک با 533 هزار سهم، البرز دارو با 292 هزار سهم، مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران با یک میلیون و 953 هزار سهم، نیروکلر با 611 هزار سهم، گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران با 975 هزار سهم و ایران خودرو با یک میلیون و 421 هزار سهم بیشترین متقاضی خرید را داشتند.

در مقابل سنگ آهن گل‌گهر با 9 میلیون و 966 هزار سهم در صدر جدول بهترین تقاضاهای فروش قرار گرفت. همچنین معدنی و صنعتی چادرملو با 15 میلیون و 848 هزار سهم، مدیریت سرمایه‌گذاری امید با 35 میلیون و 441 هزار سهم، سرمایه‌گذاری توسعه معادن وفلزات با 13 میلیون و 943 هزار سهم، پتروشیمی خارک با سه میلیون و 509 هزار سهم، پالایش نفت اصفهان با 6 میلیون و 635 هزار سهم، ملی صنایع مس ایران با پنج میلیون و 734 هزار سهم و سرمایه‌گذاری غدیر با چهار میلیون و 225 هزار سهم بیشترین متقاضی فروش را در بازار به خود اختصاص دادند.

امروز مخابرات ایران با 66/39 واحد، فولاد مبارکه اصفهان با 54/8 واحد، تولیدمواداولیه داروپخش با 38/5 واحد، فولاد خوزستان با 30/4 واحد و بانک پارسیان با 19/4 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.

در معاملات امروز بازار سهام، حق‌تقدم داروسازی سبحان، حق‌تقدم تولی پرس، حق‌تقدم توسعه صنایع بهشهر، بین‌المللی محصولات پارس، کالسیمین، الکتریک خودرو شرق، ایران ترانسفو، کاشی اصفهان، بهپاک و حمل ونقل توکا بیشترین افزایش قیمت را میان سایر شرکت‌های بورسی تجربه کردند. در مقابل تولیدمواداولیه داروپخش، قند هکمتان، موتوژن، سرمایه‌گذاری بوعلی، حق‌تقدم بانک پارسیان، شرکت حمل ونقل پتروشیمی، قندنقش جهان، سیمان خزر،کیوان و سیمان سپاهان بیشترین کاهش قیمت را داشتند.