اطلاع رسانی شفاف در مورد طرح تحول اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ارسلان ازهاری عصر امروز در همایش یک روزه طرح تحول اقتصادی اظهار داشت: برای تبیین هر چه بهتر طرح تحول اقتصادی باید اولویت کار را روی اطلاع رسانی صحیح و شفاف به مردم متمرکز کرد.

وی ادامه داد: امروز به دنبال بروز شایعات مختلف در جامعه مردم نیز در جریان چگونگی اجرای این طرح قرار نداشته و همگان به ویژه مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان باید نسبت به اطلاع رسانی از کم و کیف و چگونگی اجرای این طرح به مردم تلاش کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان بیان داشت: در ماه های اخیر و به دنبال شایعات مختلف در جامعه بحث قطع کردن یارانه ها از سوی دولت مطرح می شود که در واقع این مسئله به هیچ وجه صحت ندارد و باید برای جامعه تبیین کرد که هدف دولت قطع یارانه نیست بلکه ساماندهی آن است.

ازهاری با اشاره به هدفمند کردن یارانه در این طرح گفت: متاسفانه هم اکنون در کشور 80 درصد از یارانه ها در بخش انرژی هزینه می شود در حالی که این میزان یارانه فقط به بخش اندکی از جامعه که جزو دهک های بالا نیز هستند پرداخت می شود.

وی در ادامه با اشاره به بخش های مختلف طرح تحول اقتصادی در کشور عنوان کرد: یکی از مهمترین مزیت های اجرای این طرح ساماندهی سیستم بانکی است و توجه به بانک داری الکترونیک به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گرفته است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان گفت: هم اکنون مردم ما دسترسی آسانی به بانک نداشته و یکی از مهمترین مواردی که در اجرایی کردن بانکداری الکترونیک به آن توجه شده دسترسی آسان تر مردم به بانک ها و انجام امورات روزمره آنهاست.

ازهاری به مشکلات بخش گمرک در کشور اشاره کرد و ادامه داد: ما در حال حاضر برای تعامل هر چه بهتر با دیگر کشورهای جهان نیازمند اصلاح ساختاری گمرک در کشور هستیم که توجه به این مهم هم یکی از بخش های طرح تحول اقتصادی به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر گمرک های ما در کشور با پراکندگی های مختلفی فعالیت می کنند که به دلیل نبود ساختار و اصولی مشخص با مشکلات مختلفی از جمله قاچاق کالا و ارز نیز مواجه هستیم.

در این جلسه که یکی از اعضای کمیسیون تخصصی کارگروه تحول اقتصادی کشور و جمعی از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی استان نیز حضور داشتند یکی از استادان دانشگاه به بیان چگونگی اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی در کشور پرداخت.