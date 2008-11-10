ابلاغ بازنشستگی من غیر قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی طیب عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با ارسال توضیحاتی به خبرگزاری مهر پیرامون اظهارات حجت الاسلام صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی این سخنان را غیر قانونی دانسته که مشروح این توضیحات بدین شرح است.



1- دانشگاه علامه در ابلاغ بازنشستگی اینجانب به ماده 103 قانون خدمات کشوری استناد کرده و بدون درخواست اینجانب مرا بازنشسته کرده است در حالی که به صراحت ماده مزبور بازنشسته کردن کارکنان شاغل در مشاغل تخصصی که شرط انتصاب در آنها تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر است منوط به داشتن 35 سال سابقه می باشد. با توجه به اینکه از یکسو شرط انتصاب در مشاغل اعضای هیئت علمی دانشگاهها (مربی و بالاتر) داشتن تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر است و از این نظر، تفاوتی بین مبربیان، دانشیاران و استادان وجود ندارد در نتیجه مشاغل مربیان دانشگاهها مصداق روشن مشاغل تخصصی مذکور در قانون می باشد و از سوی دیگر سابقه خدمت اینجانب کمتر از 31 سال و چهار ماه است لذا اقدام دانشگاه در بازنشسته کردن اینجانب به صراحت مخالف قانون می باشد.

2- اعتراض نمایندگان محترم مجلس به قانون شکنی رئیس دانشگاه علامه بر خلاف آنچه آقای صدرالدین شریعتی آن را جوسازی خوانده اند اقدامی در راستای انجام وظیفه نظارت بر دستگاههای اجرایی کشور به موجب قانون اساسی است. اینگونه اظهارنظر و داوری در مورد اقدام قانونی نمایندگان محترم مجلس شاهد گویایی بر طرز تفکر و شیوه عمل رئیس دانشگاه علامه می باشد.

3- چنانچه یک عضو هیئت علمی دانشگاه علاوه بر صلاحیت علمی در رشته تدریس خود در رشته دیگری نیز تخصص و صلاحیت علمی داشته باشد بی شک این امر نقیصه ای برای وی به شمار نمی آید و صلاحیت علمی وی در رشته تدریسش را خدشه دار نمی سازد.



به موجب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع تشخیص و اعلام صلاحیت علمی و عمومی اساتید دروس معارف اسلامی دانشگاهها، معاونت اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههاست. مرجع مزبور صرف نظر ازتحصیلات مهندسی اینجانب در بدو عضویتم در هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و پس از آن کرار صلاحیت علمی و عمومی اینجانب را رسما تایید و کتبا به دانشگاه علامه اعلام کرده است. علاوه بر آن، در بدو عضویت اینجانب در هیئت علمی دانشگاه علامه وزارت علوم نیز بر اساس مقرات خود صرف نظر از تحصیلات مهندسی اینجانب با ارزشیابیها و مصاحبه های علمی و آثار و تالیفاتم صلاحیت اینجانب را برای عضویت هیئت علمی تایید و حکم عضویت اینجانب در هیئت علمی دانشگاه علامه را صادر کرده است.



مضافا بر این در طول سالیان تدریس اینجانب در دانشگاه علامه توسط خود دانشگاه و نیز توسط معاونت اساتید و دروس معارف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها بارها از کلاسهای اینجانب ارزشیابی به عمل آمده است که در این ارزشیابیها همواره بالاترین اعتبارات تدریس به اینجانب تعلق گرفته است.



ضمنا در سال 1386 در دانشگاه علامه به عنوان استاد نمونه گروه معارف برگزیده و مورد تقدیر قرار گرفتم. در جنبه پژوهشی نیز به علت کثرت کتب و مقالات علمی که از اینجانب منتشر شده است بنا به اعلام کتبی دانشگاه امتیازات پژوهشی اینجانب به میزانی است که برای ترفیعات بیش از 37 سال آینده کفایت می کند و مقدار آن چند برابر مجموع امتیازات پژوهشی 12 نفر استاد دیگر گروه معارف دانشگاه علامه است.



بنابراین نتیجه عملکرد اینجانب در جنبه های آموزشی و پژوهشی نیز به روشنی از صلاحیت علمی ام برای عضویت هیئت علمی گروه معارف دانشگاه حمایت می کند. اینکه رئیس دانشگاه علامه در مصاحبه گفته است تا سن 100 سالگی از حضور استادان خوب استفاده می کند به روشنی گواهی می دهد که معیار خوب بودن استاد از نظر ایشان توانمندیها و صلاحیتهای آموزشی و پژوهشی استاد نیست زیرا همان گونه که ذکر شد از این نظرها اینجانب در گروه معارف دانشگاه علامه همواره در بالاترین سطح قرار داشته ایم.



همچنین این سئوال جا دارد که رئیس دانشگاه علامه که در مصاحبه کرارا گفته است "ما به وظیفه انسانی و اصول علمی عمل می کنیم." کدام وظیفه انسانی و اصل علمی حکم می کند یکی از توانمندترین و موفقترین اعضای هیئت علمی را بر خلاف نص قانون از عرصه خدمت بیرون راند؟ واقعیت این است که بازنشسته کردن اینجانب نه به حکم وظایف انسانی و اصول علمی بلکه به حکم عدم تحمل رئیس دانشگاه در برابر انتقادات اینجانب از عملکردهای نارسا و نادرست وی در اداره دانشگاه و در جهت حذف منتقدین و در مقام انتقامجویی صورت گرفته است.

4- اینکه رئیس دانشگاه در مصاحبه گفته است سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ای استخدام اینجانب در گروه معارف را ممنوع اعلام کرده است واژگونه کردن واقعیات در جهت اغراض خویش است. چیزی که وی آن را دستاویز توجیه عملکرد خلاف قانون خود قرار داده است بندی از گزارش سازمان بازرسی کل کشور در دوران رئیس قبلی دانشگاه می باشد که در آن چگونگی عضویت تعدادی از اساتید علامه در گروههای ناهمگون با رشته تحصیلیشان مورد سئوال قرار گرفته است و در ذیل آن ذکر شده است که رئیس دانشگاه توضیح داد به کارگیری استادان مزبور طبق مقررات و قوانین انجام شده است.

دو سال قبل متعاقب طرح انتقاداتی از سوی اینجانب به آقای شریعتی ایشان گزارش مربوط به دوره رئیس قبلی دانشگاه را بیرون کشید و از جمع اساتید متعدد مذکور در آن صرفا نام اینجانب را مورد توجه قرار داد که در همان زمان در پاسخ نامه مدیر اداری دانشگاه در این مورد نامه ای مشروح با ذکر مستندات نوشتم و ارسال کردم که در پی آن پاسخ متقابلی دریافت نکردم و ظاهرا مسئله حل شد. لکن اکنون پس از دو سال بار دیگر آقای شریعتی برای توجیه اقدام خلاف قانون خود مجددا آن را در مصاحبه اش مستمسک قرار داده است.