به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این کارگاه آموزشی که بعد از ظهر دوشنبه در سالن اجتماعات مرکز بهداشت با همکاری مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دایرشده ۵۰ نفر از کارشناسان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور شرکت دارند.
با توجه به افزایش اعجاب انگیز پرتوها در زندگی بشر آشنایی با مضرات انرژیهای هستهای و الکترومغناطیس امری لازم است از اینرو در این کارگاه آموزشی در زمینه اشعههای مختلف از جمله ایکس و گاما که در پزشکی زیاد مورد استفاده قرار میگیرد، بحث و گفتگو میشود.
