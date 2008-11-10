  1. استانها
  2. گیلان
۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۴۵

اثرات "انرژی‌های هسته‌ای بر سلامت محیط و کار" در گیلان بررسی شد

رشت - خبرگزاری مهر: کارگاه دو روزه آموزشی کشوری "انرژی‌های هسته‌ای، الکترومغناطیس و سلامت محیط و کار" در رشت گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این کارگاه آموزشی که بعد از ظهر دوشنبه در سالن اجتماعات مرکز بهداشت با همکاری مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دایرشده  ۵۰نفر از کارشناسان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور شرکت دارند.

با توجه به افزایش اعجاب‌ انگیز پرتوها در زندگی بشر آشنایی با مضرات انرژی‌های هسته‌ای و الکترومغناطیس امری لازم است از اینرو در این کارگاه آموزشی در زمینه اشعه‌های مختلف از جمله ایکس و گاما که در پزشکی زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد، بحث و گفتگو می‌شود.

