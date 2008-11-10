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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۴۴

افتتاح نخستین کارخانه تولیدکننده ظروف یکبار مصرف گیاهی در خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: نخستین و تنها تولیدکننده پلیمرها و ظروف یکبار مصرف گیاهی و قابل تجزیه در محیط زیست در خراسان رضوی با حضور استاندار خراسان رضوی و دیگر مسئولان استانی و محلی در شهرک صنعتی بینالود افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمدجواد محمدی زاده بعد از ظهر امروز با حضور در شهرک صنعتی بینالود نخستین و تنها تولیدکننده ی پلیمرها و ظروف یکبار مصرف گیاهی و قابل تجزیه در محیط زیست در خراسان رضوی را افتتاح کرد.

این کارخانه با ظرفیت تولید دو هزار و 300 تن در سال به تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی تخریب پذیر خواهد پرداخت.

این واحد صنعتی با سرمایه گذاری 19 میلیارد ریال و استفاده از تکنولوژی بومی برای 50 نفر اشتغال زایی می کند.

برای احداث این کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی تخریب پذیر، پنج میلیارد و 140 میلیون ریال برای سرمایه ثابت و یک میلیارد و 600 میلیون ریال برای سرمایه در گردش از محل تسهیلات بنگاه­های زودبازده اقتصادی استفاده شده است.

کاربرد محصولات تولیدی این واحد صنعتی در تولید ظروف گیاهی زیست تخریب است که به توسعه صنایع وابسته از جمله کشاورزی کمک کرده و موجب جلوگیری از خروج ارز و استقلال و خودکفایی کشور می شود.

اهمیت توسعه پلیمرهای زیست تخریب در حفاظت از محیط زیست و منابع نفتی و انرژی بوده و از آنجا که امروز ایران با انباشت زباله های پلاستیکی به عنوان عامل غیرقابل کنترل و تهدیدکننده محیط زیست مطرح است، تولید با استفاده از پلیمرهای گیاهی در صنایع مختلف، نقطه عطفی در کاهش این آلودگی ها در محیط زیست خواهد بود.

کد مطلب 780721

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