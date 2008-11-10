افتتاح نخستین کارخانه تولیدکننده ظروف یکبار مصرف گیاهی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمدجواد محمدی زاده بعد از ظهر امروز با حضور در شهرک صنعتی بینالود نخستین و تنها تولیدکننده ی پلیمرها و ظروف یکبار مصرف گیاهی و قابل تجزیه در محیط زیست در خراسان رضوی را افتتاح کرد.

این کارخانه با ظرفیت تولید دو هزار و 300 تن در سال به تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی تخریب پذیر خواهد پرداخت.

این واحد صنعتی با سرمایه گذاری 19 میلیارد ریال و استفاده از تکنولوژی بومی برای 50 نفر اشتغال زایی می کند.

برای احداث این کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی تخریب پذیر، پنج میلیارد و 140 میلیون ریال برای سرمایه ثابت و یک میلیارد و 600 میلیون ریال برای سرمایه در گردش از محل تسهیلات بنگاه­های زودبازده اقتصادی استفاده شده است.

کاربرد محصولات تولیدی این واحد صنعتی در تولید ظروف گیاهی زیست تخریب است که به توسعه صنایع وابسته از جمله کشاورزی کمک کرده و موجب جلوگیری از خروج ارز و استقلال و خودکفایی کشور می شود.

اهمیت توسعه پلیمرهای زیست تخریب در حفاظت از محیط زیست و منابع نفتی و انرژی بوده و از آنجا که امروز ایران با انباشت زباله های پلاستیکی به عنوان عامل غیرقابل کنترل و تهدیدکننده محیط زیست مطرح است، تولید با استفاده از پلیمرهای گیاهی در صنایع مختلف، نقطه عطفی در کاهش این آلودگی ها در محیط زیست خواهد بود.