ساکنان بصره خواستار اجرای نظام فدرالی در عراق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الحره، تا کنون بیش از 34 هزار نفر که واجد شرایط شرکت در انتخابات عراق هستند، طومار درخواست برای ایالتی شدن بصره را امضا کرده اند و امضای آن همچنان ادامه دارد.



خاطر نشان می شود پارلمان عراق در نشست 19 مهر1385، با اکثریت آراء پیش نویس قانون سازوکار تشکیل ایالتها ( اجرای سیستم فدرالیسم در عراق ) را تصویب کرد.



140 نماینده پارلمان عراق از مجموع 275 نماینده به این قانون رای دادند. پارلمان منتخب عراق پس از سرنگونی رژیم صدام، در 25 اسفند 84 تشکیل شد.

کردها و اکثریت ملت عراق( شیعیان)، اجرای سیستم فدرالی را تضمینی برای حفظ وحدت و یکپارچگی عراق می دانند در حالی که اقلیت اهل سنت، آن را سبب تجزیه و دودستگی این کشور می دانند؛ کشورهای عربی از رویکرد اقلیت حمایت می کنند.

سید عبدالعزیز حکیم رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق(ائتلاف عراق یکپارچه) بارها بر ضرورت اجرای سیستم فدرالی به عنوان تضمین کننده ثبات و وحدت عراق تاکید کرده است .

وی خاطر نشان کرده است به همگان اطمینان می دهیم که ما از سرسخت ترین مدافعان وحدت و یکپارچگی عراق هستیم و در برابر هرگونه تلاش برای تقسیم عراق خواهیم ایستاد.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در واکنش به مخالفت برخی گروه های عراقی(از جناح اقلیت) با این طرح تصریح کرده است: کسانی که می گویند ایالتی شدن سبب تقسیم عراق خواهد شد درک درستی ندارند، زیرا هدف از برپایی سیستم ایالتی ایجاد و برقراری عدالت و جلوگیری از ربوده شدن عراق به دست افراد ماجراجو در شبی ظلمانی است.



مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق اخیرا گفته بود واژه حکومت مرکزی در عراق دیگر معنایی ندارد و سیستم فدرالی باید در این کشور اجرا شود.