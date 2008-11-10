توسعه ورزش باستانی مستلزم برنامه ریزی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامعلی سوسرایی عصر دوشنبه در جشن میلاد امام رضا(ع) در این شهرستان افزود: ورزش باستانی به دلیل قدمت و توجه ویژه‌ای که به اعتقادات دینی دارد موجب نشاط، شادابی و تهذیب نفس ورزشکار می شود.

وی اظهار داشت: برای توسعه این ورزش ساخت سالن های زورخانه امری ضروری است زیرا این ورزش موجب گسترش وحدت و همدلی در جامعه می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: برنامه ریزی برای شناسایی و ترویج ورزش باستانی و زورخانه ای در جامعه الزامی است و باید متولیان امر بیشتر به این ورزش توجه کنند.

به گفته سوسرایی نگاه ویژه برای توسعه و گسترش این ورزش ملی و مذهبی در منطقه ضروری است

فرماندار گنبد کاووس تاکید کرد: همچنین ورزش باستانی از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری و مبانی اعتقادی را گسترش می دهد.

وی یادآور شد: ورزش زورخانه‌ای یک کلاس آموزشی برای جوانان است که برای توسعه حمایت و توجه ویژه را می طلبد.

شهرستان 290 هزار نفری گنبد کاووس حدود 20 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.