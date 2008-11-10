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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۳۴

توسعه ورزش باستانی مستلزم برنامه ریزی است

توسعه ورزش باستانی مستلزم برنامه ریزی است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبدکاووس گفت: برای توسعه ورزشهای باستانی و زورخانه ای که از قدیمی ترین رشته های ورزشی است باید برنامه ریزی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامعلی سوسرایی عصر دوشنبه در جشن میلاد امام رضا(ع) در این شهرستان افزود: ورزش باستانی به دلیل قدمت و توجه ویژه‌ای که به اعتقادات دینی دارد موجب نشاط، شادابی و تهذیب نفس ورزشکار می شود.

وی اظهار داشت: برای توسعه این ورزش ساخت سالن های زورخانه امری ضروری است زیرا این ورزش موجب گسترش وحدت و همدلی در جامعه می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: برنامه ریزی برای شناسایی و ترویج ورزش باستانی و زورخانه ای در جامعه الزامی است و باید متولیان امر بیشتر به این ورزش توجه کنند.

به گفته سوسرایی نگاه ویژه برای توسعه و گسترش این ورزش ملی و مذهبی در منطقه ضروری است

فرماندار گنبد کاووس تاکید کرد: همچنین ورزش باستانی از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری و مبانی اعتقادی را گسترش می دهد.

وی یادآور شد: ورزش زورخانه‌ای یک کلاس آموزشی برای جوانان است که برای توسعه حمایت و توجه ویژه را می طلبد.

شهرستان 290 هزار نفری گنبد کاووس حدود 20 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد. 

کد مطلب 780734

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