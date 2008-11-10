"ناکازاوا" غایب بزرگ ژاپن در دیدار مقابل قطر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رویترز، مدافع باتجربه تیم ملی فوتبال ژاپن در بازی 29 آبان ماه در دوحه قطر به علت کشیدگی کشاله ران قادر نخواهد بود تیم کشورش را همراهی کند.

مدافع تیم فوتبال یوکوهاما مارینوس در رقابت‌های جی لیگ دچار این آسیب‌دیدگی شده است. مصدومیت ناکازاوا یک حادثه تلخ برای "تاکشی اوکادا"، مربی تیم ملی فوتبال ژاپن است که تحت انتقادات شدید رسانه‌های این کشور قرار دارد.

"سیگو نارازاکی"، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ژاپن نیز پیش از این به علت آسیب‌دیدگی از ناحیه مچ پا دیدار با قطر را از دست داده بود.

همچنین "شونسوکه ناکامورا" به علت آسیب‌دیدگی از ناحیه زانو به بازی قطر- ژاپن در گروه A مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 در قاره آسیا نخواهد رسید.