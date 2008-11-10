پیکر 41 شهید ایام جنگ تحمیلی به ایران باز می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغازسمینار علمی تشخیص هویت بقایای انسانی آنتروپولوژی، فردریک دوفور، هماهنگ کننده امور حمایتی کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی در تهران، در سخنانی با تاکید بر عقد تفاهم نامه میان کشور ایران و عراق و کمیته بین المللی صلیب سرخ در خصوص مفقودین جنگ تحمیلی گفت: این تفاهم نامه به منظور شناسایی افراد مفقود الاثر در جنگ ایران و عراق میان دو کشور به امضا رسیده است تا برای ادامه تفحص با همکاری دو کشور شرایط فراهم گردد.

وی امضای این تفاهم نامه را در شناسایی مفقودین بسیار موثر دانست و افزود: صلیب سرخ جهانی در شناسایی اجساد و مفقودین با سازمانهای مربوط همکاری لازم را دارد و امیدوارم دوره های بعدی با حضور کشورهای منطقه که با موضو مفقود الاثرها درگیر هستند برگزار شود.

در سمینارعلمی تشخیص هویت بقایای انسانی آنتروپولوژی، دکتر محمد حسن عابدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در گزارشی با اشاره به عملکرد این سازمان در سال گذشته گفت: در سال گذشته یک میلیون و 535 هزار و 178 مورد در بخش معاینات و 262 هزار و 528 مورد در بخش آزمایشگاهی و تشخیص به پزشکی قانونی ارجاع شده است.

وی افزود: تعداد معاینه اجساد و تشریح در سال گذشته 62 هزار و 838 مورد بوده است که به طور کلی در هر سال بیش از 60 هزار جسد به پزشکی قانونی ارجاع می شود.

دکترعابدی افزود: در واحد معاینات، نظرات کارشناسی و پاسخ به استعلامات مقامات قضایی و سایر سازمانهای دولتی در مورد مصدومین و مراجعین ارائه می شود . وی افزود: به طور متوسط سالانه 1.5 میلیون نفر در بخش معاینات به پزشکی قانونی مراجعه می کنند که بیشترین موارد مربوط به صدمات ناشی از تصادفات و ضرب و جرح و نزاع است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: آزمایشگاههای تخصصی که سالانه 260 هزار نمونه را مورد بررسی قرار می دهند ، در سه حوزه سم شناسی ، آسیب شناسی ، سرولوژی و DNA فعالیت کرده و با استفاده از اسناد و مدارک لازم، نمونه های ارائه شده را به صورت کارشناسی و دقیق بررسی و نتایج را در کوتاهترین زمان ممکن ارائه می کنند.

دراین مراسم همچنین دکتر محمود تولایی، مسئول مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی کوثر، با اشاره به شهادت بیش از 250 هزارنفر و نیز مفقود شدن 50 هزار نفر در جریان جنگ تحمیلی گفت: کمیته جستجوی مفقودین در طول 15 سال فعالیت موفق به استخراج پیکر 40 هزار نفر از مفقودین شد ، که تعداد زیادی از آنان دارای پلاک و شواهد هویتی قابل تشخیص بودند.

به گفته تولایی ، گروههای جستجو و تفحص ، متشکل از رزمندگان ایرانی موفق به استخراج پیکرها شدند و حدود 15 هزار نفر از پیکرهای عراقی را نیز پس از استخراج به دولت عراق تحویل دادند .

وی با اشاره به دعوت کمیته جستجوی مفقودین از دانشگاهها و مراکز تخصصی برای شناسایی مفقودالاثرها افزود: در همین زمینه مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی کوثر به عنوان یک مرکز تحقیقاتی غیر دولتی تلاش در این زمینه را با بهره گیری از دانش فناوریهای جدید در امر تشخیص هویت ژنتیک آغاز کرد.