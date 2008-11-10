شهرام ناظری و گروه کامکار به جشنواره موسیقی نمی آیند

شهرام ناظری استاد آواز با اعلام این خبر در خصوص چرایی عدم حضور خود در این دوره از جشنواره موسیقی فجر به خبرنگار مهر گفت : طبق صحبت هایی که انجام شده بود قرار بود به پیشنهاد فرزندم"حافظ" با ترکیب جدیدی از نوازنده های کشورهای مختلف در بیست و چهارمین دوره جشنواره موسیقی فجر حضور داشته باشیم اما امکان حضور این نوازنده ها و چیدمان گروه جدید دراین فرصت اندک میسر نشد و به همین دلیل در این دوره از جشنواره موسیقی فجر حضور نداریم.

این خواننده موسیقی ایرانی در ادامه درباره اجرای کنسرت در استان مازندران گفت : صحبت هایی برای برگزاری کنسرت هایی در طی شش شب به مناسبت یکصدویازدهمین سال تولد نیما یوشیج در شهرهای نور ،آمل و چالوس انجام داده ایم اما هنوز به قطعیت نرسیده است.

هوشنگ کامکار نیز با اعلام اینکه برای حضور در جشنواره هیچ مذاکره ای نداشته است گفت در آینده نزدیک و خارج از جشنواره کنسرت هایی را در تهران و برخی شهرها برگزار خواهند کرد.