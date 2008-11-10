به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه که جمعه‌ها ساعت 16 تا 20 برپاست شامل 20 اثر عکاسی با مضمون سایه‌های روشن خیال است.

علاقمندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه به نشانی خیابان فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، پلاک 22، مجتمع فرهنگی هنری انجمن خوشنویسان ایران، ساختمان چلیپا مراجعه کرده و یا با شماره 22693359 تماس بگیرند.

- نمایشگاه آثار نقاشی نوشین طلوعی و تکین پرورنده و همچنین نمایشگاه نقاشی بهارک شمس‌الدین شنبه 25 آبان ساعت 16 تا 19 به ترتیب در سالن اصلی و سالن غربی نگارخانه کمال‌الدین بهزاد افتتاح می‌شوند.

این نمایشگاه تا 30 آبان ساعت 10 تا 19 برپاست. علاقمندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه به نشانی بلوار کشاورز، نبش خیابان 16 آذر، پلاک 312-316 مراجعه کرده و یا با شماره 88960453 تماس بگیرند.

- نمایشگاه هنرهای تجسمی عاشورایی در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می‌شود. روابط عمومی موزه اعلام کرد این نمایشگاه شامل 33 عکس از گزیده آثار سوگواره عکس عاشورایی که در سال 84 و 85 در موزه عکسخانه شهر برگزار شده، 20 اثر نقاشی و 30 اثر تصویرسازی از گزیده آثار گنجینه موزه هنرهای دینی امام علی (ع) است.

همچنین کارگاه تخصصی کتیبه‌نگاری عاشورایی با حضور استاد علی شیرازی و 10 هنرمند تذهیب‌گر از 26 تا 29 آبان در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می‌شود. کارگاه نمایشگاه هنرهای تجسمی عاشورایی از 18 آبان تا دوم آذر در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برپاست. علاقمندان می‌توانند ساعت 9 تا 18 به نشانی خیابان ولیعصر، روبروی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 35 مراجعه کنند.