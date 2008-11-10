بخش زیادی از بودجه شهرداری یزد صرف حمل و نقل زباله می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام مطهریان، ظهر امروز در نشست مطبوعاتی اعضای شورای شهر با خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون علاوه بر درآمد حاصل از صدور پروانه ساخت ساختمانهای شهرداری یزد، مبلغ 20 میلیارد ریال دیگر نیز از سایر منابع درآمدی به امور جمع آوری، حمل و نقل و بازیافت زباله اختصاص می یابد.

وی تصریح کرد: در بسیاری مواقع این سئوال برای مردم مطرح می شود که "درآمد شهرداری و عوارض دریافتی از مردم کجا هزینه می شود؟" که ذکر نمونه یاد شده خود پاسخگوی سئوال شهروندان است.

مطهریان ادامه داد: صرف درآمدها و بودجه های شهرداری در امور خدماتی نظیر جمع آوری زباله، ارائه خدمات مطلوبتر در زمینه هایی نظیر آسفالت معابر را با محدودیت مواجه می کند و گاه اتفاق می افتد که آسفالت برخی محله ها تا 20 سال مرمت نشده است.

وی همیاری و همدلی رسانه ها، مردم و مسئولان را در رفع نواقص شهر و فرهنگ سازی برای تولید کمتر زباله و ... ضروری دانست و اظهار امیدواری کرد: قسمت عمده ای از مشکلات شهر از این طریق رفع شود.

مطهریان همچنین با تاکید بر نقش شورا یاران در رفع مشکلات شهر بیان داشت: هم اکنون در 26 محله شورا یاری تشکیل شده و 200 نفر در این شوراها مشغول فعالیت هستند و تلاش می شود عده دیگری نیز به تشکلها وارد شوند و با نگاهی همه جانبه به ابعاد مختلف شهر، هرچه سریعتر محله ها و خیابانهای شهر به شکلی اصولی ساماندهی شود.

امسال اعضای شورای شهر یزد 47 جلسه تشکیل داده اند که حاصل این جلسات تصویب 284 مصوبه بوده است.