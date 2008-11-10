  1. استانها
  2. فارس
۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۲۲

اینترنت وایرلس خوابگاه های شهدای پردیس ارم شیراز راه اندازی شد

اینترنت وایرلس خوابگاه های شهدای پردیس ارم شیراز راه اندازی شد

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون دانشجویی دانشگاه شیراز از راه اندازی سیستم اینترنت وایرلس خوابگاه های شهدای پردیس ارم این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسن کارپرورفرد ظهر امروز در نشستی خبری ضمن تشریح چگونگی راه اندازی این سیستم اینترنتی در خوابگاه های این دانشگاه، افزود: حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز در راستای فعالیتهای خود برای رفاه دانشجویان، پس از راه اندازی سیستم وایرلس خوابگاه شهید مفتح در طبقات مرتبط با دانشجویان تحصیلات تکمیلی، با برنامه ریزیها و اقدامات صورت گرفته موفق شد خوابگاه های دانشجویان فوق لیسانس و دکترای خوابگاه های شهدای شماره یک، دو و سه را نیز از این سیستم برخورار کند.

وی خاطرنشان کرد: سایر خوابگاه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز در اولویت بعدی معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز قرار دارند و امیدواریم بتوانیم در آینده ای نزدیک این امکان را فراهم کنیم.

معاون دانشجویی دانشگاه شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به برخورداری دانشجویان از امکانات تلفن نیز بیان کرد: در حال حاضر دختران ساکن در خوابگاه شماره 12 پردیس ارم در تمامی اتاقهای خود از تلفن برخوردارند و سایر خوابگاه های دختران نیز در آینده ای نزدیک از تلفن بهره مند می شوند و میزان پیشرفت کار در این زمینه حدود 80 درصد ارزیابی شده است.

کد مطلب 780756

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها