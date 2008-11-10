اینترنت وایرلس خوابگاه های شهدای پردیس ارم شیراز راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسن کارپرورفرد ظهر امروز در نشستی خبری ضمن تشریح چگونگی راه اندازی این سیستم اینترنتی در خوابگاه های این دانشگاه، افزود: حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز در راستای فعالیتهای خود برای رفاه دانشجویان، پس از راه اندازی سیستم وایرلس خوابگاه شهید مفتح در طبقات مرتبط با دانشجویان تحصیلات تکمیلی، با برنامه ریزیها و اقدامات صورت گرفته موفق شد خوابگاه های دانشجویان فوق لیسانس و دکترای خوابگاه های شهدای شماره یک، دو و سه را نیز از این سیستم برخورار کند.

وی خاطرنشان کرد: سایر خوابگاه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز در اولویت بعدی معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز قرار دارند و امیدواریم بتوانیم در آینده ای نزدیک این امکان را فراهم کنیم.

معاون دانشجویی دانشگاه شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به برخورداری دانشجویان از امکانات تلفن نیز بیان کرد: در حال حاضر دختران ساکن در خوابگاه شماره 12 پردیس ارم در تمامی اتاقهای خود از تلفن برخوردارند و سایر خوابگاه های دختران نیز در آینده ای نزدیک از تلفن بهره مند می شوند و میزان پیشرفت کار در این زمینه حدود 80 درصد ارزیابی شده است.