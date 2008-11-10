  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۱۴

کمیته رفع مشکل خیابانهای شهری علی آباد تشکیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری گلستان رفع مشکلات خیابانها و معابر شهری علی آباد کتول را ضروری دانست و از تشکیل کمیته ای ویژه برای بررسی این موضوع خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هوشنگ غلامزاده عصر دوشنبه در نشست با مدیران شهری علی آباد کتول افزود: این کمیته متشکل از فرمانداری، نمایندگان بازاریان، دفاتر فنی و شهری استانداری بوده که برای رفع مشکلات شهری منطقه تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: برای اجرای طرحهای شهری همکاری مردم و با مسئولان امری اجتناب ناپذیر است و  مناسب سازی ساختار شهری و اجرای طرحهای شهری مستلزم اجرای برنامه های اصولی است.

به گفته غلامزاده، تعریض خیابان اصلی شهر علی آباد در زیبا سازی و بهبود عبور و مرور در شهر تاثیر زیادی دارد.

معاون استاندار گلستان بیان داشت: همچنین اجرای این طرح در جلوگیری از کاهش ترافیک مثمر ثمر است.

وی یادآور شد: خیابان اصلی این شهر به تعریض نیاز دارد و هر چه سریعتر باید عملیات عقب شینی حاشیه این خیایان اجرایی شود.

شهرستان علی آباد کتول 125 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 780766

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها