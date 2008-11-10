کمیته رفع مشکل خیابانهای شهری علی آباد تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هوشنگ غلامزاده عصر دوشنبه در نشست با مدیران شهری علی آباد کتول افزود: این کمیته متشکل از فرمانداری، نمایندگان بازاریان، دفاتر فنی و شهری استانداری بوده که برای رفع مشکلات شهری منطقه تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: برای اجرای طرحهای شهری همکاری مردم و با مسئولان امری اجتناب ناپذیر است و مناسب سازی ساختار شهری و اجرای طرحهای شهری مستلزم اجرای برنامه های اصولی است.

به گفته غلامزاده، تعریض خیابان اصلی شهر علی آباد در زیبا سازی و بهبود عبور و مرور در شهر تاثیر زیادی دارد.

معاون استاندار گلستان بیان داشت: همچنین اجرای این طرح در جلوگیری از کاهش ترافیک مثمر ثمر است.

وی یادآور شد: خیابان اصلی این شهر به تعریض نیاز دارد و هر چه سریعتر باید عملیات عقب شینی حاشیه این خیایان اجرایی شود.

شهرستان علی آباد کتول 125 هزار نفر جمعیت دارد.