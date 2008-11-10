گروههای پیش پرواز حج در مدینه منوره مستقر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات خبری بعثه مقام معظم رهبری ، گروه های پیش پرواز کارگزاران فرهنگی، اجرایی و پزشکی حج سالجاری، طی پروازهایی از تهران در تاریخ 15 و 19 آبان ماه عازم مدینه منوره شده و آماده خدمت رسانی به حجاج ایرانی خانه خدا هستند.

گروه هایی نیزاز کارگزاران اجرایی و فرهنگی برای آماده سازی فضاها و اماکن به مکرمه مکرمه اعزام شده اند.

اعزام زائران حج تمتع امسال از 22 آبان آغاز خواهد شد و از این تاریخ روزانه 5 هزار نفر از هموطنان به سرزمین وحی اعزام می شوند.

17 ایستگاه فرودگاهی کار اعزام 104 هزار ایرانی که امسال به حج تمتع اعزام می شوند، را انجام می دهند.

پروازهای رفت حج تمتع در سال جاری از 22 آبانماه الی 12 آذر ماه و برگشت از 23 آذر ماه الی 11 دی ماه خواهد بود.