106 هزار داوطلب در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد با هم رقابت مي كنند

رييس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد با شركت 65 هزار و189 داوطلب مرد و 41 هزار 622 داوطلب زن، امروز وفردا 24 و25 ارديبهشت ماه در93 واحد برگزار مي شود.

دكتر ناصر اقبالي افزود: داوطلبان شركت كننده درآزمون در 206 رشته مختلف در 6 گروه تحصيلي فني مهندسي، علوم پايه ، كشاورزي، منابع طبيعي، علوم انساني، هنر وعلوم پزشكي با يكديگر رقابت خواهند كرد.

وي خاطر نشان كرد: آزمون كارشناسي ارشد به طورهمزمان در سراسر كشور روز 24 بعداز ظهر از ساعت 16 تا 20 وروز جمعه 25 در دو نوبت صبح وعصر برگزار مي شود .

گفتني است براي نخستين بار داوطلبان معلول در يك حوزه اختصاصي و با امكانات ويژه در اين آزمون شركت مي كنند .