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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۰:۳۶

بعد از ظهر امروز:

106 هزار داوطلب در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد با هم رقابت مي كنند

طي امروز وفردا 106 هزار و 811 نفر داوطلب در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي با يكديگر رقابت مي كنند.

رييس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد  با شركت 65 هزار و189 داوطلب مرد و 41 هزار 622 داوطلب زن،  امروز وفردا 24 و25 ارديبهشت ماه در93 واحد برگزار مي شود.

دكتر ناصر اقبالي افزود: داوطلبان شركت كننده درآزمون در 206 رشته  مختلف در 6 گروه تحصيلي فني مهندسي، علوم پايه ، كشاورزي، منابع طبيعي، علوم انساني، هنر وعلوم پزشكي با يكديگر رقابت خواهند كرد.

وي خاطر نشان كرد: آزمون كارشناسي ارشد به طورهمزمان در سراسر كشور روز 24 بعداز ظهر از ساعت 16 تا 20 وروز جمعه 25  در دو نوبت صبح  وعصر برگزار مي شود .

گفتني است براي نخستين بار داوطلبان معلول در يك حوزه اختصاصي و با امكانات ويژه در اين آزمون شركت مي كنند .  

کد مطلب 78077

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