دستیابی به هویت دینی جامعه اسلامی مرهون گسترش نمادهای مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد بعد از ظهر امروز در جلسه هماهنگی اولین دوره مسابقات اذان، تواشیح و همخوانی خراسان رضوی اظهار داشت: توجه به نمادهای مذهبی بسیار لازم و ضروری است و دستیابی به هویت مذهبی جامعه اسلامی مرهون شناسایی، تقویت، حمایت، گسترش و ترویج نمادهای مذهبی است.

وی گفت: افتخار می کنیم که در سایه معارف ارزشمند اهل بیت(ع) دارای هویتی اصیل، عمیق، جامع و ماندگار هستیم که برخوردار از نمادهای بسیار متعدد و ارزشمند است، نمادهایی که در جامعه در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، خانواده، تسلیم و تربیت و ... به برکت آموزهای دینی و تلاش مربیان و راهنمایان مذهبی به یادگار مانده است سرمایه ای است که باید در بازشناسی، حفظ و ترویج آنان بیش از گذشته اهتمام داشت.

وی ادامه داد: اگر بناست در عرصه های مختلف با تهاجم فرهنگی غرب و استکبار برخورد نمایید چاره ای جز مراجعه به هویت دینی و شعائر و نمادهای مذهبی نیست.

وی با اشاره به اینکه اذان یکی از ابتدایی ترین و اصیل ترین نمادهای مذهبی است که از آغاز بعثت پیامبر اسلام تا امروز به یادگارمانده است، گفت: هرجا گروه کوچک و بزرگی از مسلمانان در اقصی نقاط جهان حضور داشته باشند اذان نمادی است که حضور آنان را اعلام و در لوح فشرده ای شعار و شعور اسلام را طنین انداز می کند و به همین دلیل موذنین مورد توجه، تشویق و عنایت ائمه اطهار(ع) علما و زمامداران دینی بوده اند.

گنابادی نژاد گفت: مسابقات اذان و تواشیح فرصتی است برای شناسایی، حمایت و تقویت همه فعالانی که در این دو موضوع مهم و ارزشمند فرهنگ دینی فعالیت دارند.

در این جلسه نمایندگان نمادهای مذهبی، قرآنی پیشنهادات، پیش بینی بخش ویژه دانشجویی برای ارائه مقالات پژوهشی در مورد اذان و تواشیح، توجه به حفظ کیفیت و داوری مطلوب مسابقات، اعلام آمادگی بسیج برای حضور فعال بسیجیان در عرصه اذان و تواشیح اعلام آمادگی امور مساجد استان خراسان رضوی جهت تعامل بیشتر با سازمان اوقاف و امورخیریه را در زمینه بهتر برگزار شدن مسابقات ارائه کردند.

اولین دوره مسابقات اذان و تواشیح به صورت استانی و بر اساس سیاست های فرهنگی سازمان اوقاف و امورخیریه 30 آبان ماه تا اول آذر 87 برگزار می شود.