اولین کاروان حج تمتع غرب استان تهران امشب اعزام می شوند

رئیس حج و زیارت غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: 235 نفر در این کاروان حضور دارند که برگشت آنها بیست و سوم آذرماه صورت می گیرد.
حبیب الله نادعلی ادامه داد: اعزام کاروانهای تمتع غرب استان تهران تا چهارم آذر ماه ادامه دارد و بازگشت آخرین گروه نیز چهارم دی ماه صورت می گیرد.
وی اظهار داشت: امسال دو هزار و 270 نفر در قالب 11 کاروان از غرب استان تهران به تمتع مشرف می شوند.
این مسئول در خصوص اعزام زوجهای جوان غرب استان تهران در عمره گذشته خاطرنشان کرد: در عمره گذشته، 144 زوج جوان با استفاده از اولویت زوجهای جوان از غرب استان تهران به سرزمین وحی اعزام شدند.
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