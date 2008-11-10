افزایش قدرت روسیه در قفقاز و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز، روسیه که با استفاده از درآمدهای نفتی خود تجهیزات نظامیش را افزایش داده و توانسته کنترل خود را بر اوستیای جنوبی و آبخازیا گسترش دهد اکنون در حال افزایش فشار سیاسی بر اوکراین و جلوگیری از عضویت این کشور در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) و نزدیکی آن با غرب است.

به نوشته این روزنامه، در ماههای اخیر مسکو "ویکتور یوشچنکو" رئیس جمهور اوکراین را به این امر متهم می کند که فروش سلاح به گرجستان را تصویب کرده و یوشچنکو نیز روسیه را به این امر متهم می کند که پاسپورتهای روسی را در میان قومیتهای حاضر در "کریمه" توزیع کرده و اتحاد خود با "یولیا تیموشنکو" نخست وزیر اوکراین که رقیب یوشچنکو محسوب می شود تحکیم کرده است.

در همین رابطه "دانیلو یانوسکی" رئیس موسسه تحقیقاتی دموکراسی در کی یف مدعی است : روسیه هرکاری را که بتواند برای بی ثبات کردن اوکراین انجام می دهد. روسیه حاضر است تا برای بقای خود اوکراین را نابود کند.

اما "یوگنی خوریشکو" مسئول امور مطبوعاتی سفارت روسیه در واشنگتن این اتهامات را رد کرده و می گوید : فدراسیون روسیه در امور داخلی هیچ کشوری از جمله اوکراین دخالت نکرده و نمی کند و خبرهای منتشر شده درباره توزیع گذرنامه های روسی در اوکراین کاملا بی اساس هستند.

واشنگتن تایمز در ادامه می نویسد : پس از وقوع انقلاب نارنجی در اوکراین و به قدرت رسیدن یوشچنکو که روابط محکمی با غرب داشت مخالفتهای روسیه با اوکراین افزایش یافت و مسکو به شدت با عضویت کی یف در ناتو مخالفت کرد و حتی در این راه اعضای ناتو را با ابزار سیاسی تحت فشار قرار داد که نمونه آن را در نشست دسامبر گذشته اعضای ناتو می توان مشاهده کرد.

بر اساس این گزارش، روسیه به شدت نگران طرح "گسترش ناتو به شرق" است و در این راه با عضویت گرجستان و اوکراین در این سازمان مخالفت می کند. در همین رابطه کارشناسان سیاسی روس درباره ورود اوکراین به ناتو هشدار داده و آن را پایان همکاری غرب با روسیه در تمام زمینه ها ارزیابی می کنند.