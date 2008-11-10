اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری مناطق 21 و 22 تهران اعلام کرد این جشنواره در تمامی مراکز تابعه مدیریت فرهنگی هنری مناطق 21 و 22 شامل خانههای فرهنگ امیرکبیر، تهرانسر، گرمدره، وردآورد و کتابخانههای پرتو، پندار و مشارکتی مسجدالنبی از 22 آبان تا 22 آذر برگزار میشود.
فرهنگسرای تهران به عنوان دبیرخانه مرکزی این جشنواره آثار ارسال شده را دریافت کرده و پس از گردآوری مورد ارزیابی قرار میدهد. به برگزیدگان 25 اثر جوایزی نفیس اهدا میشود.
علاقمندان برای شرکت در این مسابقه میتوانند آثار خود را به همراه ذکر مشخصات فردی و شماره تماس به نشانی انتهای بزرگراه رسالت (غرب)، سهراه دهکده المپیک، خیابان ساحل، جنب دبیرستان سپیده کاشانی مراجعه کرده و یا با شماره 44141133 تماس بگیرند.
- دورههای مشاوره حقوقی با هدف رفع مشکلات حقوقی بین افراد و خانوادهها در خانه فرهنگ ابوسعید برگزار میشود. روابط عمومی فرهنگسرای انقلاب اعلام کرد این دوره با حضور کارشناس مجرب سهشنبهها به صورت رایگان برپا میشود.
علاقمندان میتوانند جهت مشاوره و تعیین وقت قبلی و یا کسب اطلاعات بیشتر به نشانی میدان منیریه، بلوار ابوسعید، جنب مسجد دارالسلام مراجعه کرده و یا با شماره 66493039 تماس بگیرند.
