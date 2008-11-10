برهانی نژاد خواهان برخورد کمیته انضباطی با سرمربی تیم فوتبال راه آهن شد

مدیر روابط عمومی باشگاه مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این خبرگفت: طی نامه ای رسمی که امروز به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال کرده ایم از محمود یاوری به خاطر مصاحبه های اخیرش علیه مردم کرمان، باشگاه مس و مدیران و مربیان این باشگاه شکایت کردیم.

وی ادامه داد: محمود یاوری طی چند رو گذشته در رسانه های مختلف تصویری، شنیداری و نوشتاری علیه مردم کرمان و مسئولان باشگاه مس اتهامات ناروایی را مطرح کردند که از مربی با تجربه باشگاهی که پسوند فرهنگی را یدک می کشد، چنین برخوردهایی دور از انتظار است.

مجید مکی زاده اضافه کرد: به همین دلیل ما مدارک و مستندات خود را به کمیته انضباطی ارسال کردیم و از آقای شریفی می خواهیم این موضوع را به شکل جدی پیگیری کنند تا از حق مردم کرمان و مسئولان باشگاه مس به شکل شایسته ای دفاع شود.

وی در مورد گفته های مطرح شده از سوی یاوری اظهار داشت: ایشان در گفتگویی تلویزیونی اعلام کردند قهرمانی با مظلومی دوست هستند و این دو را متهم به انجام تبانی کردند. ضمن اینکه درجایی دیگرگفته است باشگاه مس از فدراسیون یک میلیارد تومان طلبکار است، به همین دلیل فدراسیون فوتبال هوای این باشگاه را دارد. همچنین در گفتگویی دیگر مردم کرمان را مورد تمسخر قرار داده اند که باید به تمام این اتهامات پاسخ دهند.

مدیر روابط عمومی باشگاه مس با بیان اینکه برهانی نژاد مدیرعامل این باشگاه تاکید کرد که این مورد تا انتها به شکل جدی پیگیری شود زیرا پای آبروی مردم کرمان در وسط است، در خصوص شکایت این باشگاه از پرسپولیس گفت: ما از این باشگاه شکایتی نکرده ایم ولی اگر مشخص شود آنها بدون اجازه ما با صادقی وارد مذاکره شده اند، آنوقت در این مورد اقدام می کنیم.