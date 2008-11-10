غیبت 8 بازیکن در تمرین استقلال/ مشورت با جانواریو برای جذب یک برزیلی

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که عصر امروز و در هوایی بارانی در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار شد، تعدادی از بازیکنان این تیم غایب بودند.

احمد خذیراوی در آبادان است، آرش برهانی و مهدی امیرآبادی در دبی به سر می برند، مجتبی جباری برای رسیدگی به وضعیت پای آسیب دیده خود همچنان مشغول رفت و آمد به کلینیک است، میلاد نوری به خاطر عمل جراحی که بر روی گوش خود انجام داده قادر به انجام تمرین نیست، پیروز قربانی، پژمان منتظری و وحید طالب لو هم که در اردوی تیم ملی به سر می برند.

اما سایر بازیکنان این تیم از ساعت 15:30 زیرنظر خداداد پس از انجام حرکات کششی بدن های خود را گرم کرده و آماده اجرای تمرینات گروهی شدند. البته بیژن کوشکی تنها بازیکنی بود که زیر نظر دکتر نوروزی تمرینات اختصاصی خود را پیگیری کرد.

جانواریو بهترین بازیکن استقلال در جلسه تمرینی عصر امروز بود ضمن اینکه علیرضا عباسفرد که در دیدار مقابل ملوان بندرانزلی موفق به گلزنی شده بود، بسیار با روحیه تمرینات خود را پیگیری کرد.

همچنین امروز جلسه مشترک جانواریو و رضا رجبی پیرامون جذب بازیکن برزیلی به نام "فابیو بارا" در باشگاه استقلال برگزار شد.

دراین نشست جانواریو با ابراز تعجب از اقدام باشگاه استقلال برای به خدمت گرفتن "فابیو بارا" گفت: بارا از بازیکنان تیزهوش و مستعد است. این بازیکن می تواند برای استقلال درهفته های پایانی لیگ برتر مثمرثمر باشد.