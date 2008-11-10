روابط عمومی ها با نگاه به آینده بستر را برای رفع نیاز جامعه آماده کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعد از ظهر دوشنبه در پنجمین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان با اشاره به فلسفه وجودی و وظایف کاری مسئولان روابط عمومی ها گفت: مسئولان روابط عمومی باید قدرت تبیین موضوع و ایجاد ارتباط با دیگران را داشته باشند و از سویی با اشاعه تبلیغ و خلاقیت اهداف سازمان و دستگاه های ذیربط خود را در جامعه به بهترین شکل ممکن پیاده کنند.

هاشمی با اشاره به تاریخچه شکل گیری روابط عمومی ها در ایران بیان داشت: شکل گیری این نهاد پویا به 60 سال قبل با تشکیل شرکت نفت بر می گردد اما در سال 1363 زمینه های ایجاد تشکیلات روابط عمومی ها به صورت واقعی و فراتر از گذشته با تشکیل سمیناری تحت عنوان ارتباطات در قرن بیست و یکم به وجود آمد.

وی با بیان اینکه کار روابط عمومی ها تلاش در جهت انتقال دستاوردها و اقدمات به جامعه است، اظهار داشت: مسئولان روابط عمومی ها با تلاش، علم و عمل خود قادر هستند که در راستای انتقال عملکرد و شناساندن بهتر خدمات دستگاه های ذیربط به جامعه اقدام کنند و دستگاه مرتبط را در جریان نیازهای آینده افراد تحت پوشش سازمان خود قرار دهند.

هاشمی با تاکید بر اینکه مسئولان روابط عمومی ها باید در جهت شناخت نیازهای آینده افراد حرکت کنند، خاطرنشان کرد: با انجام این موضوع بسترها و شرایط لازم برای رفع نیازهای افراد جامعه در آینده محقق می شود لذا مسئولان روابط عمومی ها باید نسبت به افق و چشم انداز بلند مدت دستگاه خودآگاهی کامل داشته باشند.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه روابط عمومی ها باید از حالت انفعال خارج شوند و با نوگرایی و تحلیل مسائل زمینه های رشد و شکوفایی هرچه بیشتر دستگاه ذیربط خود را فراهم سازند، گفت: کسانی که مدیریت روابط عمومی ها را عهده دار می شوند باید آموزشهای لازم را فرا بگیرند و با تسلط کافی به نرم افزارها قدرت ارتباط خود با دیگران را به صورت چشمگیری افزایش دهند و در ضمن قادر به انتقال نظرات و موضوعات مختلف به سایر بخش ها باشند.

هاشمی با بیان اینکه روابط عمومی ها چشم بینا، گوش شنوا و زبان گویای سازمانها و دستگاههای اجرایی هستند، ادامه داد: روابط عمومی تحلیل گر، یک روابط عمومی با برنامه است که پیشاپیش امور، رویدادها و روند ها حرکت می کند و به سطح مشاور مدیریت ارتقا می یابد.

وی تصریح کرد: کار روابط عمومی خدمت به مدیریت است نه مدیر، زیرا محور اساسی کار روابط عمومی کسب منافع برای کل سازمان است نه برای شخصی که در راس هرم سازمانی قرار گرفته است.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه پرداختن روابط عمومی ها را بر محور تفکرمداری، مشارکت مداری و اطلاع مداری مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: مسئولان روابط عمومی ها باید در راستای کمک به اثر بخشی سازمان موثر باشند و با نوگرایی و نواندیشی، ابتکار و خلاقیت کارها و برنامه ها را به پیش ببرند.

وی در پایان سخنان خود از مسولان روابط عمومی های استان خواست که در انتقال دستاوردها، خدمات و عملکرد دولت نهم در استان کرمانشاه پرتوان و ساعی عمل کنند.

در پایان جلسه رای گیری جهت انتخاب اعضای جدید دبیرخانه شورای هماهنگی روابط عمومی به عمل آمد که در نهایت پنج نفر از مدیران روابط عمومی دستگاه های مختلف استان به عنوان اعضای جدید این دبیرخانه انتخاب شدند.