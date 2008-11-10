خط نستعلیق؛ هنر مظلوم چهره های ماندگار

به گزارش خبرنگار مهر، خط نستعلیق یا همان عروس خطوط اسلامی و ایرانی به عنوان تنها هنر مظلوم در همایش چهره های ماندگار در سه- چهار سال اخیر هیچ نماینده شایسته ای نداشته است.



انتخاب استاد برجسته در زمینه خط نستعلیق که از شریفترین هنرهای ایرانی به شمار می رود کار سخت و پیچیده ای نیست که شوراهای انتخاب چهره برتر این همایش دچار مشکل شوند.

شاید آنها که اندک مدتی به حیطه خوشنویسی و کتابت وارد شده باشند با قطعیت بتوانند نام چند استاد طراز اول را به زبان بیاورند اما با کمال ناباوری و تعجب شاهد هستیم که هیئت به اصطلاح کارشناس همایش ماندگار چراغ به دست چهره ای را برای این بخش معرفی می کنند که هیچگاه با ضرس قاطع از خوشنویس بودن خویش صحبت نمی کند.



هرچند که این چهره ماندگار در حیطه نقاشی – خط زحمات زیادی کشیده و آثاری هم ارائه داده است اما در مقابل استادانی که همه عمر به نوشتن و کتابت مشغول بوده و دهها اثر و کتابت دهها کتاب نفیس و هنری را برعهده داشته اند قابل مقایسه نیست.



جا دارد که مسئولان این همایش به منظور جلوگیری از شائبه هایی که در خصوص اعمال سلیقه برخی افراد در گزینش چهره ها وجود دارد اینگونه خبط و حطاهای فاحش را مورد بررسی قرار دهند و از سیر نزولی اعتبار این همایش ممانعت به عمل آورند.