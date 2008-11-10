۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۱۵

ارتقا کیفی محصولات رازی اولویت اصلی این موسسه است

کرج - خبرگزاری مهر: معاون تضمین کیفیت موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: ارتقا کیفی محصولات موسسه رازی و استانداردسازی این فرآورده ها در دستور کار موسسه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عبدالحمد طالب شوشتری در مراسم بزرگداشت روز ملی کیفیت در موسسه رازی اظهار داشت: وضعیت کنونی موسسه تحقیقات و واکسن و سرم سازی رازی نتیجه سالها زحمت و تلاش پرسنل این سازمان بوده و در حال حاضر نیز وظیفه تمامی مدیران و پرسنل حفظ، توسعه و ارتقا جایگاه موسسه است.

وی افزود: علاوه بر ارتقا کمی تولیدات موسسه رازی ارتقا کیفی محصولات در برنامه مدیران موسسه قرار گرفته است و گام های ویژه ای باید در این جهت برداشت.

این مسئول خاطرنشان کرد: باید کیفیت محصولات موسسه را مطابق با استانداردهای داخلی و بین المللی کرده و سپس با رقابت با سایر موسسات ساخت واکسن در دنیا پرداخت.

طالب شوشتری یادآور شد: در سال های گذشته برنامه ریزی هایی در جهت ارتقا کیفی محصولات موسسه رازی انجام شده و در این راستا شورای کیفیت موسسه تشکیل شده و با برگزاری جلساتی مداوم در جهت بهبود برنامه های اجرایی موسسه تلاش شده است.

وی ادامه داد: همچنین راه اندازی کمیته انطباق موسسه با هدف تشخیص نواقص تولید و یافتن راهکارهای اجرایی جهت حل این مشکلات،بهبود وضعیت کلاس ها و دوره های آموزشی پرسنل در موسسه، استقرار سیستم مستندات، استقرار بخش معتبرسازی تجهیزات و ... از دیگر گام های موسسه در جهت ارتقا کیفی محصولات بوده است.

این مسئول تاکید کرد: با تمام تلاش های صورت گرفته باز هم کاستی ها و نواقصی بر سر راه موسسه در جهت تولید سرم و واکسن ها مطابق با استاندارهای جهانی وجود دارد که باید با همکاری پرسنل و مدیران موسسه و حمایت های سایر نهادهای مربوطه این کاستی ها را نیز برطرف کرد.

