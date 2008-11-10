ارتقا کیفی محصولات رازی اولویت اصلی این موسسه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عبدالحمد طالب شوشتری در مراسم بزرگداشت روز ملی کیفیت در موسسه رازی اظهار داشت: وضعیت کنونی موسسه تحقیقات و واکسن و سرم سازی رازی نتیجه سالها زحمت و تلاش پرسنل این سازمان بوده و در حال حاضر نیز وظیفه تمامی مدیران و پرسنل حفظ، توسعه و ارتقا جایگاه موسسه است.

وی افزود: علاوه بر ارتقا کمی تولیدات موسسه رازی ارتقا کیفی محصولات در برنامه مدیران موسسه قرار گرفته است و گام های ویژه ای باید در این جهت برداشت.

این مسئول خاطرنشان کرد: باید کیفیت محصولات موسسه را مطابق با استانداردهای داخلی و بین المللی کرده و سپس با رقابت با سایر موسسات ساخت واکسن در دنیا پرداخت.

طالب شوشتری یادآور شد: در سال های گذشته برنامه ریزی هایی در جهت ارتقا کیفی محصولات موسسه رازی انجام شده و در این راستا شورای کیفیت موسسه تشکیل شده و با برگزاری جلساتی مداوم در جهت بهبود برنامه های اجرایی موسسه تلاش شده است.

وی ادامه داد: همچنین راه اندازی کمیته انطباق موسسه با هدف تشخیص نواقص تولید و یافتن راهکارهای اجرایی جهت حل این مشکلات،بهبود وضعیت کلاس ها و دوره های آموزشی پرسنل در موسسه، استقرار سیستم مستندات، استقرار بخش معتبرسازی تجهیزات و ... از دیگر گام های موسسه در جهت ارتقا کیفی محصولات بوده است.

این مسئول تاکید کرد: با تمام تلاش های صورت گرفته باز هم کاستی ها و نواقصی بر سر راه موسسه در جهت تولید سرم و واکسن ها مطابق با استاندارهای جهانی وجود دارد که باید با همکاری پرسنل و مدیران موسسه و حمایت های سایر نهادهای مربوطه این کاستی ها را نیز برطرف کرد.