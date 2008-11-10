دانشگاهیان عراق دانش را در کشور خود بومی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از شخصیت های فرهنگی و استادان دانشگاه های بصره و ناصریه عراق، فرهنگ دیرپای اسلام و اشتراکات اجتماعی را نقطه اتصال مردم دو کشور دانست و گفت: پیروزی انسانهای مومن، وعده خداوندی است که محقق می شود و تحقق آن گسترش ارتباطات دو کشوراست.



وی با تشریح آیات قرآنی که انسانها را دعوت به صبر و مقاومت در راه عقیده می نماید، افزود: سرنوشت شوم صدام و بعثی ها یکی از مصادیق وعده های خداوند است.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری روزهای اول اشغال عراق توسط آمریکا و اشغالگران گفت: همان روز با شناختی که از مردم عراق داشتیم این سرزمین راباتلاق اشغالگران توصیف کردیم و الان پس ازسالها می بینیم که در این باتلاق گرفتارند.



آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان روحیات استکباری آمریکا در عراق گفت: روحیه استکباری جایی در سرزمین های اسلامی به خصوص عراق و افغانستان ندارد و اگر اشغالگران می خواهند به بهانه های مختلف بمانند، باید خود را به خواسته های مردم نزدیک کنند.



وی با تحلیل حوادث تاریخ معاصر افغانستان وعراق واشاره به شکست اشغالگران سابق این دو کشور گفت: امروز نیز چنان سرنوشتی در انتظار اشغالگران خواهد بود.



رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان این مطلب که مردم عراق، مردمی عاقل ومجاهد هستند گفت: حضور میلیونی مردم عراق در شکل گیری قانون اساسی و انتخاب نمایندگان صالح و برگزاری مراسم ویژه نشان از وفاداری آنان به آرمان های اسلامی است.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نفرت مردم عراق از منافقین را نشان از عمق مناسبات رسمی و عاطفی مسئولان و مردم ایران وعراق دانست و گفت: برای مردم ایران هم حفظ تمامیت ارضی عراق و ثبات و آرامش، آرزوی دیرین است و حاضریم در کسب استقلال سیاسی و ساخت عراقی آباد و آرام به برادران خویش کمک کنیم.



وی با بیان سابقه ایران در گسترش دانشگاه‌های غیردولتی گفت: درعراق نیز می‌توانید با حضور اقیانوس مردمی در راه گسترش علم و دانش، موج‌های آینده‌ساز ایجاد نمایید.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر دانایی محوری در تدوین سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران گفت: نباید بگذاریم کشورهای اسلامی همچنان بر فروش منابع خدادادی خود متکی باشند و باید راهی باز شود تا ضمن بهره‌برداری مناسب از این منابع، از موهبت لایزال و روبه پیش عقل و اندیشه و علم، متناسب با پیشرفت‌های جهانی استفاده نماییم.



آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به فرارمغزهای عراقی وانزوای آنان درزمان رژیم بعث، گفت: وظیفه دانشمندان و دانشگاهیان عراقی این است که به تربیت و آموزش استعدادهای درخشان این کشور بپردازند که حق مردم عراق است.



رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان سابقه تمدنی مردم عراق در سالهای قبل و بعد از ظهور اسلام، گفت: عراقی‌ها همیشه پیشتاز نشر معارف عالیه اسلام بودند و امروز هم باید عراق ثروتمند را از لحاظ دانش و تکنولوژی به جایگاه اصلی آن برسانند.



وی وجود بقاع متبرکه شیعی و غیرشیعی در عراق را زمینه مناسبی برای جذب بیشتر مسلمانان و غیرمسلمانان عالم دانست و گفت: می‌توانید با برنامه‌ریزی‌های درست از همه زمینه‌ها در راستای ساختن آینده عراق تلاش نمایید.



در آغاز این دیدار چند تن از شخصیت های فرهنگی و رؤسا و استادان دانشگاه‌ها، به بیان دیدگاه‌های خویش پرداختند و خواستار ارتباط بیشتر دانشگاه های دو کشور شدند.