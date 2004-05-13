ايران مي تواند در عراق ميانجي گري كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آمريكايي فايننشال تايمز، طبق نظريات برخي منابع رسمي سابق و برخي از كارشناسان آمريكايي، در پي مواجه شدن دولت بوش با بحران هاي متعددي در عراق ، ممكن است سياست آمريكا در برابر ايران كمي تغيير كند تا اين كشور را مجبور كند كه درعراق مسئوليتي را قبول كند.

اما ديپلمات ها معتقدند كه هنوز برخي از متعصبين آمريكايي خواهان آن هستند كه رابطه با ايران هيچ تغييري نكند.

ريچارد آرميتاژ معاون وزير امور خارجه آمريكا در مصاحبه با روزنامه آمريكايي فايننشال تايمز گفت كه تفكر مشتركي وجود دارد كه طبق آن ايران قصد نداشته است در عراق حتي در شهرهاي مقدس كربلا و نجف اعمال نفوذ و همكاري نمايد و همين موضوع حضور نظامي آمريكا در اين كشور را دشوار تر از قبل مي سازد.

آرميتاژ كه به اصطلاح يك واقع گرا در دولت بوش شناخته مي شود، به فايننشال تايمز گفت: من فكر مي كنم كه ايران مي توانست مفيد باشيد .

آرميتاژ در يك ارزيابي درست بر عكس ارزيابي دونالد رامسفلد كه به شدت از ايران انتقاد مي كند، ‌حاكي است كه ايران مي تواند در عراق بسيار مفيد باشد و به عنوان يك ميانجي دراين كشور عمل نمايد.

فايننشال تايمز نوشت: چنين تفاوت نظرهايي در كاخ سفيد نشان مي دهد كه بوش نمي تواند سياست معيني را برگزيند و همين امر باعث ايجاد سردرگمي هاي بيش از پيش در عراق شده است.

د رهمين راستا،‌"جان نگروپنته" سفير آمريكا در عراق نيز به دولت واشنگتن پيشنهاد كرده است لااقل تا زماني كه دوره بحراني در عراق به پايان نرسيده است،‌آمريكا رفتار آرامي با ايران داشته باشد و اين كشور را عصباني نكند. اين در حالي است كه برخي از منابع آمريكايي با اين ديدگاه نگروپونته مخالفت كرده و وي را به ايجاد روابط دوستانه با نماينده ايران در سازمان ملل محكوم كردند.





