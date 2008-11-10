۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۲۶

کرمانشاه توانایی تامین 10 درصد مواد غذایی کشور را دارد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه به رغم داشتن سه درصد وسعت کشور توانایی تامین 10 درصد مواد غذایی آن را داراست.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعد از ظهر دوشنبه در پایان پنجمین جلسه شورای روابط عمومی های استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان کرمانشاه به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود قادر به ایفای نقش در بعد فراملی، ملی و فرامنطقه ای است و در این راستا باید حرکت و برنامه ریزی کرد.

 

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان گفت: عمده ترین راهبردهای توسعه استان افزایش تولید ناخالص داخلی کشور، توسعه و نوسازی بخش کشاورزی حداکثر در یک افق 10 ساله، مهار و انتقال آب های سطحی با اولویت های رودخانه مرزی، توسعه بخش صنعت با اولویت صنایع تبدیلی، توسعه خدمات بازرگانی و ایجاد و توسعه شبکه حمل و نقل است.

 

هاشمی در تعریف توسعه گفت: چنانچه رشد اقتصادی با تغییرات فنی و تکنولوژی همچنین تغییر در روش ها و نهادها همراه باشد توسعه اتفاق می افتد.

 

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه با شروع به کار دولت نهم و اتخاذ رویکردهای جدید اقتصادی زمینه اجرای سند توسعه استان فراهم شد، خاطر نشان کرد: از جمله راهکارهای اتخاذ شده در راستای تحقق شعار عدالت محوری دولت نهم توزیع سهام عدالت و تخصیص منابع مالی برای ایجاد بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده در استان است.

 

استان کرمانشاه به عنوان قطب کشاورزی و بزرگترین و پرجمعیت ترین استان غرب کشور، محوریت و مرکزیت این منطقه را بر عهده دارد.

