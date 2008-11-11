همایش تبیین سیاستهای دولت در کرج برگزار می شود

فرماندار کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: این همایش در راستای اطلاع رسانی در خصوص عملکرد دولت نهم در خصوص شهرستان کرج برگزار می شود و اطلاعات مربوط به فعالیتهای عمرانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... دولت در این شهرستان در آن ارائه می شود.

محمدجواد کولیوند از هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یکی از مهمترین مباحث همایش یادشده نام برد و اظهار داشت: استاندار تهران و جمعی از مسئولین استان و شهرستان از جمله فرمانداران، روسای شورا و شهرداری، ائمه جماعات و ائمه جمعه، روسا و معاونین دستگاههای دولتی، نمایندگان کرج در مجلس شورای اسلامی و ... از حاضرین در همایش تبیین سیاستهای دولت هستند.

وی با اشاره به جمعی از اقتصاددانان و نخبگان به عنوان دیگر حاضران در همایش تبیین سیاستهای دولت اظهار امیدواری کرد: بسیاری از مشکلات شهرستان کرج در همایش یادشده مطرح شوند و راه حلهای مناسبی برای آنها پیدا شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: مکان و ساعت دقیق این همایش اعلام خواهد شد.