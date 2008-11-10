حمایت از واکسن سازی کشور عدم حمایتهای خارجی را جبران می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عبدالحسین دلیمی بعد از ظهر امروز در مراسم دومین سال بزرگداشت روز ملی کیفیت در موسسه رازی اظهار داشت: اکثر سهامداران و مدیران موسسات بزرگ تولید واکسن و سرم در آمریکا و اروپا صهیونیست ها هستند و سعی کرده اند این محصول استراتژیکی را در انحصار خود داشته باشند و آمریکا نیز در روزهای گذشته اعلام کرده است که صادرات واکسن و سرم به کشورهای ایران، سوریه، سودان و کره شمالی ممنوع است.

وی افزود: خوشبختانه موسسه رازی طی سال های فعالیت خود توانسته است بخش عظیمی از نیازهای کشور را در زمینه واکسن و سرم بیماری های عفونی برطرف کند و از این پس نیز با حمایت مسئولان مربوطه در سطح کلان کشور و تلاش پرسنل موسسه و برنامه ریزی های اجرایی در تولید سایر واکسن ها که تاکنون به کشور وارد می شده است گام های مثبتی برداشت.

این مسئول خاطرنشان کرد: اولویت اصلی موسسه رازی در سال جاری ارتقا کیفیت محصولات تولیدی موسسه خواهد بود و پرسنلی که در این زمینه تلاش کرده و ابتکار داشته باشند تشویق خواهند شد.