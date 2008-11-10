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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۲۶

حمایت از واکسن سازی کشور عدم حمایتهای خارجی را جبران می کند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه تحقیقات سرم و واکسن سازی رازی گفت: حمایت از واکسن سازی کشور و برنامه ریزی های مدون و اجرایی می تواند عدم حمایتهای خارجی را در زمینه واکسن و سرم خنثی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عبدالحسین دلیمی بعد از ظهر امروز در مراسم دومین سال بزرگداشت روز ملی کیفیت در موسسه رازی اظهار داشت: اکثر سهامداران و مدیران موسسات بزرگ تولید واکسن و سرم در آمریکا و اروپا صهیونیست ها هستند و سعی کرده اند این محصول استراتژیکی را در انحصار خود داشته باشند و آمریکا نیز در روزهای گذشته اعلام کرده است که صادرات واکسن و سرم به کشورهای ایران، سوریه، سودان و کره شمالی ممنوع است.

وی افزود: خوشبختانه موسسه رازی طی سال های فعالیت خود توانسته است بخش عظیمی از نیازهای کشور را در زمینه واکسن و سرم بیماری های عفونی برطرف کند و از این پس نیز با حمایت مسئولان مربوطه در سطح کلان کشور و تلاش پرسنل موسسه و برنامه ریزی های اجرایی در تولید سایر واکسن ها که تاکنون به کشور وارد می شده است گام های مثبتی برداشت.

این مسئول خاطرنشان کرد: اولویت اصلی موسسه رازی در سال جاری ارتقا کیفیت محصولات تولیدی موسسه خواهد بود و پرسنلی که در این زمینه تلاش کرده و ابتکار داشته باشند تشویق خواهند شد.

کد مطلب 780814

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