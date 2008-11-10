اعلام ترکیب جدید تیم فوتبال جوانان/ قرارداد اسپانسر تیم ملی امضا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان گفت: از عملکرد شخصی، فنی و دانش نناد نیکولیچ راضی هستیم و وی تیم را در شرایط خوبی قرار داد اما متاسفانه عدم نتیجه گیری تیم جوانان باعث شد کمیته تیم های ملی در خصوص ترکیب کادر جدید جوانان روز شنبه تشکیل جلسه دهد چرا که رقابتهای 2010 گوانگجو و 2012 المپیک لندن برای فدراسیون بسیار مهم است و تیم ایران باید در این رقابتها نتایج خوبی کسب کند.

رئیس فدراسیون درادامه در خصوص مستقل شدن کمیته دوپینگ فدراسیون از فدراسیون پزشکی و نادو گفت: با توجه به اینکه در برخی مسابقات یا شرایط گوناگون شاهد عدم هماهنگی ماموران دوپینگ یا دوگانگی نمونه ها بوده ایم، فدراسیون طی رایزنی از فدراسیون پزشکی ورزشی، وادا و نادو درخواست نمود تا امر دوپینگ را در اختیار فدراسوین فوتبال قرار دهند.

وی افزود: با توجه به سطح بالای حجم کار در فوتبال و گستردگی آن، مقرر شد تا درخواست فدراسیون به صورت یک سال صورت بگیرد تا ارگانهای فوق ضمن ارزیابی عملکرد کمیته پزشکی فدراسیون و هماهنگ بودن با اعضا بتوانیم به طور مستقل فعالیت کنیم. برهمین اساس از دکتر هاشمیان خواسته شد تا با را ه اندازی تشکیلات خود عملکرد مثبتی را بر جای گذارد.

وی در ادامه در خصوص اسپانسر فدراسیون فوتبال افزود: با شرکت سایپا وارد مذاکره شده و منتظر امضا قرارداد هستیم که با انعقاد قرارداد بسیاری از برنامه های خود را به سرانجام خواهیم رساند. درخصوص حق پخش تلویزونی هم صدا وسیما تاکنون پاسخ کتبی خود را ارائه نکرده است.

کفاشیان در پایان در خصوص ورزش بانوان گفت: ورزش بانوان روند خوبی را پیش رو داشته و باید فرصت کافی به تیم بانوان داد تا از استعدادها و داشته های خود استفاده کنند و در خصوص حضوربانوان با حجاب اسلامی در پیکارهای داخلی فدراسیون نظرمساعد داشته چرا که ملی پوشان و ورزشکاران با اینگونه شرایط کنارخواهند آمد و در مسابقات برون مرزی با مشکلی مواجه نمی شوند.