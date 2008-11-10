آغاز مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی به تالاب های شهرستان نقده

به گزارش خبرنگار مهر در نقده، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در این راستا بالغ بر 10 هزار قطعه انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی شامل انواع اردک، آنقوت، تنچه به تالاب های شهرستان نقده و سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه مهاجرت کردند.

کیومرث کلانتری ادامه داد: شهرستان نقده با داشتن تالاب های بین المللی حسنلو، درگه سنگی، یادگارلو و تالابهای احیا شده سلدوز، منطقه شکار ممنوع نیزارهای گرده قیط و ممیند و سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه، همه ساله شاهد حضور بسیاری از پرندگان نادر و در معرض تهدید تابستان گذران و زمستان گذران از جمله اردک بلوطی، اردک سفید، اردک تاجدار هستند.