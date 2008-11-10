به گزارش خبرگزاری مهر، امروز جلسهای مشترک بین محمد خواجوی رئیس سازمان دارالقرآن الکریم و حجتالاسلام طاهری نماینده استان گلستان در مجلس شورای اسلامی در محل سازمان دارالقرآن الکریم تشکیل شد.
در این جلسه که با حضور حججالاسلام روحانینیا و نیشابوری مدیر کل و مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان گلستان و همچنین معاونان و مدیران کل سازمان دارالقرآن الکریم برگزار شد، حجتالاسلام روحانینیا ضمن اشاره به فعالیتها و عملکرد قرآنی استان اظهار داشت: یکی از دغدغههای مدیران قرآنی استان جزیرهای عمل کردن فعالیتهای قرآنی و کمرنگ شدن اعتبارات قرآنی مناطق ویژه است.
در ادامه جلسه رئیس سازمان دارالقرآن الکریم ضمن تقدیر و تشکر از حضور حجتالاسلام طاهری و میهمانان استان گلستان اظهار داشت: یکی از آفات مدیریت قرآن کشور عدم اجرای طرح جامع قرآنی و به تبع آن توزیع نامناسب اعتبارات قرآنی در دستگاههای مختلف و عدم نظارت بر هزینهکرد آنهاست. در این راستا یکی از برنامههای مهم نمایندگان مجلس بررسی و آسیبشناسی مسئله دانست که به تبع آن متولی اصلی فعالیتهای قرآنی کشور مشخص میشود.
در ادامه این نشست حجتالاسلام طاهری ، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ، ضمن تشریح فعالیتهای قرآنی و فرهنگی مجلس اظهار داشت: کمیسیون فرهنگی مجلس در تلاش است که وفاق بر فضای قرآنی کشور حاکم گردد و از پراکندگی و موازیکاری قرآنی کشور پرهیز شود. این مهم در جلسات مشترک کمیسیون فرهنگی و فراکسیون قرآن و عترت طرح و بررسی میشود.
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