گمرک از ورود و صدور محصولات کشاورزی بدون رعایت مقررات جلوگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی عبدالله زاده عصر امروز در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان افزود: در صورت رعایت نکردن مسائل قرنطینه ای و گواهینامه های بهداشتی در ورود و خروج محصولات کشاورزی، ورود محصولات بی کیفیت به بازارچه های داخلی و خارجی از نظر بهداشتی مشکل ایجاد می کند.

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد مسائل و مقررات لازم در صادرات و واردات محصولات کشاورزی در گمرکات استان رعایت نمی شود، گفت: ضروری است مسئولان گمرک در برخورد با واردکنندگان و صادرکنندگان این گونه محصولات توجه بیشتری کنند.

وی از واردات بذر چغندر قند تا یک ماه دیگر از کشورهای همجوار خبر داد و افزود: توجه به گواهینامه های بهداشتی در گمرکات استان برای ورود بذر ضروری است.

عبدالله زاده همچنین از بسته بندی نامناسب محصولات کشاورزی در هنگام صادرات انتقاد کرد و گفت: بسته بندی نامناسب و سوری محصولات کشاورزی موجب بی اعتمادی مشتریان در کشورهای هدف خواهد شد.

وی با اشاره به آمادگی استان برای صادرات انواع محصولات کشاورزی اظهار داشت: روند صادرات محصولات کشاورزی در گمرکات به صورت سنتی و با مشکل صورت می گیرد که در صادرات محصولات کشاورزی بیشتر به ظاهر محصول توجه می شود نه کیفیت آن.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی پیشنهاد کرد: در صادرات و واردات محصولات کشاورزی حداقل استانداردهای لازم مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در صادرات و واردات محصول باید نوع بیماری شناخته شده در کشورهای مقصد و مبدا به اطلاع مسئولان دو طرف رسانده شود و کارشناسان قرنطینه ای بر روند صادرات و واردات توجه و نظارت کنند.

عبدالله زاده همچنین از کنترل نشدن خروج محصولات کشاورزی به صورت چمدانی انتقاد و خواستار کنترل و نظارت بیشتر در گمرکات استان انتقاد کرد.