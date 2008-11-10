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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۰۶

صادرات از بازارچه کلیه سردشت به 30 میلیون دلار رسید

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی گفت: میزان صادرات کالا از بازارچه کلیه سردشت از ابتدای سال جاری دو برابر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق اسکندری عصر امروز در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان افزود: در این مدت میزان صادرات از این بازارچه از 15 میلیون و600 هزار دلار به حدود 30 میلیون دلار افزایش یافته است.

وی ادامه داد: با این میزان صادرات، بازارچه کیله سردشت به یکی از مهمترین و فعالترین بازارچه های مرزی کشور تبدیل شده است.

اسکندری خاطرنشان کرد: در هفت ماهه نخست امسال همچنین میزان صادرات از بازارچه تمرچین پیرانشهر نیز نسبت به زمان مشابه سال گذشته پنج درصد رشد نشان می دهد.

وی افزود: بازارچه تمرچین پیرانشهر یکی از موفق ترین بازارچه های مرزی کشور است.

کد مطلب 780832

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