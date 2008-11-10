صادرات از بازارچه کلیه سردشت به 30 میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق اسکندری عصر امروز در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان افزود: در این مدت میزان صادرات از این بازارچه از 15 میلیون و600 هزار دلار به حدود 30 میلیون دلار افزایش یافته است.

وی ادامه داد: با این میزان صادرات، بازارچه کیله سردشت به یکی از مهمترین و فعالترین بازارچه های مرزی کشور تبدیل شده است.

اسکندری خاطرنشان کرد: در هفت ماهه نخست امسال همچنین میزان صادرات از بازارچه تمرچین پیرانشهر نیز نسبت به زمان مشابه سال گذشته پنج درصد رشد نشان می دهد.

وی افزود: بازارچه تمرچین پیرانشهر یکی از موفق ترین بازارچه های مرزی کشور است.